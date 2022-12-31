https://sputnikarabic.ae/20221231/تشاووش-أوغلو-يقترح-عقد-لقاء-مع-وزير-الخارجية-والسوري-في-يناير--1071797107.html
تشاووش أوغلو يقترح عقد لقاء مع وزير الخارجية والسوري في يناير
تشاووش أوغلو يقترح عقد لقاء مع وزير الخارجية والسوري في يناير
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده اقترحت عقد اجتماع مع سوريا بين وزيري خارجية البلدين في دولة ثالثة خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T15:57+0000
2022-12-31T15:57+0000
2022-12-31T15:57+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات صحفية للوزير التركي أعقبت محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية رسمية بينها قناة "تي آر تي".وقال وزير الخارجية التركي: "قلنا إنه من الممكن عقد الاجتماع الوزاري الثاني بين تركيا وسوريا خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير في بلد ثالث".وأضاف تشاووش أوغلو، تعليقًا على مطالبة دمشق بانسحاب الجيش التركي من سوريا، "يجب اتخاذ خطوات حيال العملية السياسية ويجب عدم السماح للتنظيمات الإرهابية بملء الفراغ".وفي حال عقد اللقاء المقترح، سيكون الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري، بعد اللقاء الذي جمع وزيري دفاع البلدين في موسكو الأربعاء الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221210/تشاووش-أوغلو-لولا-أردوغان-لما-تم-تمديد-اتفاقية-الحبوب-أو-تبادل-الأسرى-بين-روسيا-وأوكرانيا-1071051803.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
تشاووش أوغلو يقترح عقد لقاء مع وزير الخارجية والسوري في يناير
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده اقترحت عقد اجتماع مع سوريا بين وزيري خارجية البلدين في دولة ثالثة خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل.
أنطاكيا- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات صحفية للوزير التركي أعقبت محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم السبت، حسبما نقلت وسائل إعلام تركية رسمية بينها قناة "تي آر تي".
وقال وزير الخارجية التركي
: "قلنا إنه من الممكن عقد الاجتماع الوزاري الثاني بين تركيا وسوريا خلال النصف الثاني من كانون الثاني/يناير في بلد ثالث".
وأضاف تشاووش أوغلو، تعليقًا على مطالبة دمشق بانسحاب الجيش التركي من سوريا، "يجب اتخاذ خطوات حيال العملية السياسية ويجب عدم السماح للتنظيمات الإرهابية بملء الفراغ".
وفي حال عقد اللقاء المقترح، سيكون الاجتماع الثاني على المستوى الوزاري، بعد اللقاء الذي جمع وزيري دفاع البلدين في موسكو الأربعاء الماضي.