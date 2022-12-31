https://sputnikarabic.ae/20221231/تفاعل-واسع-على-مواقع-التواصل-بعد-انضمام-رونالدو-للنصر-السعودي-1071782524.html
تفاعل واسع على مواقع التواصل بعد انضمام رونالدو للنصر السعودي
تفاعل واسع على مواقع التواصل بعد انضمام رونالدو للنصر السعودي
أثار انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودي لمدة موسمين وحتى عام 2025، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T06:29+0000
2022-12-31T06:29+0000
2022-12-31T06:29+0000
مجتمع
رياضة
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
مباريات الدوري السعودي
ترتيب الدوري السعودي
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وأعلن النصر السعودي، مساء أمس الجمعة، رسميا ضم المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما إلى صفوف الفريق.ونالت هذه الصفقة الكثير من الإشادة والإطراء، إذ تعتبر الأكبر على صعيد لعبة كرة القدم في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.وقال الإعلامي حسين ياسين، عبر حسابه في تويتر: "من دون أدنى شك هي صفقة تاريخية عظيمة جدا على كل المستويات للنصر السعودي، لكنها نهاية لم تكن متوقعة لكريستيانو رونالدو".وغرد المعلق الرياضي فارس عوض: "في أكبر صفقة مالية، تسويقية، جماهيرية في تاريخ المنطقة، في تعاقد لا تقل أهدافه خارج الملعب عن داخله، وخبر يتصدر عناوين العالم، أحد عظماء كرة القدم وهدافها الأول يكتب فصله الأخير بقميص العالمي بعد مسيرة ذهبية خارقة وأرقام قياسية خيالية، النصر يتعاقد مع كريستيانو في صفقة للجميع".وكتب الصحفي محمد أبو الروس: "كسر نادي النصر سقف الطموح العربي قبل عقدين من الزمن عندما وصل للعالمية، وها هو الأن يكسر سقف الصفقات ليتعاقد مع صفقة عالمية ليس لها مثيل هي الأضخم في تاريخ الشرق الأوسط بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو .. عالمي من أول وتالي".وأكد الإعلامي أشرف بن عياد: "أعترف: سأحاول متابعة كل مباريات النصر".وقال الناقد الرياضي محمد عواد عما إذا كان المشجع السعودي "غير النصراوي" سيدعم ويساند رونالدو: "لا أحد يشجع ضد فريقه من أجل لاعب.. الهلالي الذي يحب رونالدو سوف يبقى هلالي والشبابي والاتحادي كذلك".وأضاف عواد: "بخصوص رونالدو، اللاعب فكر بعقده الأخير. كثيرون قبله اعتزلوا في آسيا وأمريكا أتمنى له التوفيق في السعودية .. وأتمنى أن تحقق المملكة أكبر فائدة ممكنة من صفقته".وبعد الإعلان عن الصفقة رسميا، قال رونالدو بعد التوقيع لنادي النصر: "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم معاً بمساعدة الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات".ويعمل نادي النصر على حفل تقديم للاعب يضاهي حجم الصفقة الكبيرة في ملاعب كرة القدم السعودية، لما يمثله رونالدو من قيمة تسويقية كبيرة، بالإضافة لقدراته الفنية العالية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
رياضة, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي
تفاعل واسع على مواقع التواصل بعد انضمام رونالدو للنصر السعودي
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أثار انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لفريق النصر السعودي لمدة موسمين وحتى عام 2025، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن النصر السعودي
، مساء أمس الجمعة، رسميا ضم المهاجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما إلى صفوف الفريق.
ونالت هذه الصفقة الكثير من الإشادة والإطراء، إذ تعتبر الأكبر على صعيد لعبة كرة القدم في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال الإعلامي حسين ياسين، عبر حسابه في تويتر: "من دون أدنى شك هي صفقة تاريخية عظيمة جدا على كل المستويات للنصر السعودي، لكنها نهاية لم تكن متوقعة لكريستيانو رونالدو".
وغرد المعلق الرياضي فارس عوض: "في أكبر صفقة مالية، تسويقية، جماهيرية في تاريخ المنطقة، في تعاقد لا تقل أهدافه خارج الملعب عن داخله، وخبر يتصدر عناوين العالم، أحد عظماء كرة القدم وهدافها الأول يكتب فصله الأخير بقميص العالمي بعد مسيرة ذهبية خارقة وأرقام قياسية خيالية، النصر يتعاقد مع كريستيانو في صفقة للجميع".
وكتب الصحفي محمد أبو الروس: "كسر نادي النصر سقف الطموح العربي قبل عقدين من الزمن عندما وصل للعالمية، وها هو الأن يكسر سقف الصفقات ليتعاقد مع صفقة عالمية ليس لها مثيل هي الأضخم في تاريخ الشرق الأوسط بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو .. عالمي من أول وتالي".
وأكد الإعلامي أشرف بن عياد: "أعترف: سأحاول متابعة كل مباريات النصر".
وقال الناقد الرياضي محمد عواد عما إذا كان المشجع السعودي "غير النصراوي" سيدعم ويساند رونالدو: "لا أحد يشجع ضد فريقه من أجل لاعب.. الهلالي الذي يحب رونالدو سوف يبقى هلالي والشبابي والاتحادي كذلك".
وأضاف عواد: "بخصوص رونالدو، اللاعب فكر بعقده الأخير. كثيرون قبله اعتزلوا في آسيا وأمريكا أتمنى له التوفيق في السعودية .. وأتمنى أن تحقق المملكة أكبر فائدة ممكنة من صفقته".
وبعد الإعلان عن الصفقة رسميا، قال رونالدو
بعد التوقيع لنادي النصر: "إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم معاً بمساعدة الفريق لتحقيق مزيد من النجاحات".
ويعمل نادي النصر على حفل تقديم للاعب يضاهي حجم الصفقة الكبيرة في ملاعب كرة القدم السعودية، لما يمثله رونالدو من قيمة تسويقية كبيرة، بالإضافة لقدراته الفنية العالية.