https://sputnikarabic.ae/20221231/تونس-تتعهد-بمواجهة-الجريمة-المنظمة--1071799304.html
تونس تتعهد بمواجهة الجريمة المنظمة
تونس تتعهد بمواجهة الجريمة المنظمة
أعلنت السلطات التونسية أنها ستواجه الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T17:34+0000
2022-12-31T17:34+0000
2022-12-31T17:34+0000
أخبار تونس اليوم
جريمة
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جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم السبت، بحسب وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".وقال المسؤول التونسي إن: "مختلف وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني، ستتعقب العناصر الإجرامية وستقاوم الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات".وأوضح أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بقربة في ولاية نابل تمكنت في الليلة الفاصلة بين 30 و31 ديسمبر/ كانون أول إثر نصب كمين من اعتقال شخص صادر بشأنه 24 أمر تفتيش على خلفية قضايا إجرامية مختلفة.وذكر أن هذا الشخص محكوم عليه بالسجن لمدة 13 عاما و10 أشهر، موضحا أن النيابة العامة أمرت بإيداعه السجن.
https://sputnikarabic.ae/20221231/الرئيس-التونسي-يوجه-بتوفير-السلع-الأساسية-ويؤكد-أن-غلاء-الأسعار-لا-يمكن-أن-يستمر-1071782976.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, جريمة
تونس تتعهد بمواجهة الجريمة المنظمة
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أعلنت السلطات التونسية أنها ستواجه الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم السبت، بحسب وكالة "تونس أفريقيا للأنباء"
.
وقال المسؤول التونسي إن: "مختلف وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني، ستتعقب العناصر الإجرامية وستقاوم الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات".
وأوضح أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بقربة في ولاية نابل تمكنت في الليلة الفاصلة بين 30 و31 ديسمبر/ كانون أول إثر نصب كمين من اعتقال شخص صادر بشأنه 24 أمر تفتيش على خلفية قضايا إجرامية
مختلفة.
وذكر أن هذا الشخص محكوم عليه بالسجن لمدة 13 عاما و10 أشهر، موضحا أن النيابة العامة أمرت بإيداعه السجن.