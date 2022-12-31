عربي
https://sputnikarabic.ae/20221231/تونس-تتعهد-بمواجهة-الجريمة-المنظمة--1071799304.html
تونس تتعهد بمواجهة الجريمة المنظمة
تونس تتعهد بمواجهة الجريمة المنظمة
أعلنت السلطات التونسية أنها ستواجه الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T17:34+0000
2022-12-31T17:34+0000
أخبار تونس اليوم
جريمة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101376/52/1013765227_0:169:3000:1857_1920x0_80_0_0_6afd38da5cb19cad5f6b1c0bfcc41bbd.jpg
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم السبت، بحسب وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".وقال المسؤول التونسي إن: "مختلف وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني، ستتعقب العناصر الإجرامية وستقاوم الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات".وأوضح أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بقربة في ولاية نابل تمكنت في الليلة الفاصلة بين 30 و31 ديسمبر/ كانون أول إثر نصب كمين من اعتقال شخص صادر بشأنه 24 أمر تفتيش على خلفية قضايا إجرامية مختلفة.وذكر أن هذا الشخص محكوم عليه بالسجن لمدة 13 عاما و10 أشهر، موضحا أن النيابة العامة أمرت بإيداعه السجن.
https://sputnikarabic.ae/20221231/الرئيس-التونسي-يوجه-بتوفير-السلع-الأساسية-ويؤكد-أن-غلاء-الأسعار-لا-يمكن-أن-يستمر-1071782976.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101376/52/1013765227_150:0:2851:2026_1920x0_80_0_0_5be1629ed5ac90391961dc376f6f20cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, جريمة
أخبار تونس اليوم, جريمة

تونس تتعهد بمواجهة الجريمة المنظمة

17:34 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaidقوات الأمن التونسية عند متحف "باردو"
قوات الأمن التونسية عند متحف باردو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / Fethi Belaid
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات التونسية أنها ستواجه الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات.
جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، اليوم السبت، بحسب وكالة "تونس أفريقيا للأنباء".
الرئيس التونسي قيس سعيد في قطر 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
الرئيس التونسي يوجه بتوفير السلع الأساسية ويؤكد أن غلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر
06:55 GMT
وقال المسؤول التونسي إن: "مختلف وحدات الإدارة العامة للحرس الوطني، ستتعقب العناصر الإجرامية وستقاوم الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها، وبخاصة الضالعين في السرقات".
وأوضح أن دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بقربة في ولاية نابل تمكنت في الليلة الفاصلة بين 30 و31 ديسمبر/ كانون أول إثر نصب كمين من اعتقال شخص صادر بشأنه 24 أمر تفتيش على خلفية قضايا إجرامية مختلفة.
وذكر أن هذا الشخص محكوم عليه بالسجن لمدة 13 عاما و10 أشهر، موضحا أن النيابة العامة أمرت بإيداعه السجن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала