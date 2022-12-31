https://sputnikarabic.ae/20221231/تونس-تعلن-القبض-على-قيادي-في-حزب-سياسي-بتهمة-تبييض-أموال-طائلة-1071803818.html
تونس تعلن القبض على قيادي في حزب سياسي بتهمة تبييض أموال طائلة
تونس تعلن القبض على قيادي في حزب سياسي بتهمة تبييض أموال طائلة
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، القبض على قيادي في حزب سياسي، بتهمة تبييض أموال طائلة. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T21:19+0000
2022-12-31T21:19+0000
2022-12-31T21:19+0000
أخبار تونس اليوم
وزارة الداخلية
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جاء هذا في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع فيسبوك(التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).وقال البيان إن: "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي (لم تكشف عن هويته)."وأوضح البيان أنه "تم الاحتفاظ بالقيادي السياسي بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد هندسة مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي".وأكدت أن "الأبحاث تشير إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال".وأشارت وزارة الداخلية في بيانها، إلى أن "المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بملف انستالنغو وملف جمعية نماء وملف التسفير".
https://sputnikarabic.ae/20221231/الرئيس-التونسي-يوجه-بتوفير-السلع-الأساسية-ويؤكد-أن-غلاء-الأسعار-لا-يمكن-أن-يستمر-1071782976.html
أخبار تونس اليوم
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, وزارة الداخلية
أخبار تونس اليوم, وزارة الداخلية
تونس تعلن القبض على قيادي في حزب سياسي بتهمة تبييض أموال طائلة
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، القبض على قيادي في حزب سياسي، بتهمة تبييض أموال طائلة.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع فيسبوك(التابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).
وقال البيان إن: "الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم
المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية، تمكنت في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، من إلقاء القبض على قيادي وعضو سابق بمكتب تنفيذي لحزب سياسي (لم تكشف عن هويته)."
وأوضح البيان أنه "تم الاحتفاظ بالقيادي السياسي
بإذن من النيابة العمومية من أجل تهمة تبييض أموال لمبالغ مالية فاقت عشرات المليارات وذلك باعتماد هندسة مالية معقدة بغاية التمويه على التدفقات المالية المشبوهة على حساباته البنكية التي وقع تجميدها بإذن قضائي".
وأكدت أن "الأبحاث تشير إلى ارتباط هذه العمليات المالية بأشخاص طبيعيين وسياسيين وجمعيات تحوم حولها شبهات تبييض أموال".
وأشارت وزارة الداخلية في بيانها، إلى أن "المظنون فيه مشمول بالبحث في ملفات معروضة على أنظار القضاء والمعروفة على التوالي بملف انستالنغو وملف جمعية نماء وملف التسفير".