https://sputnikarabic.ae/20221231/جنرال-بولندي-الأموال-التي-تنفقها-واشنطن-تكشف-أن-أزمة-أوكرانيا-لن-تنتهي-في-2023-1071785609.html
جنرال بولندي: الأموال التي تنفقها واشنطن تكشف أن أزمة أوكرانيا لن تنتهي في 2023
جنرال بولندي: الأموال التي تنفقها واشنطن تكشف أن أزمة أوكرانيا لن تنتهي في 2023
قال ضابط كبير في الجيش البولندي إن الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي في عام 2023، لكنه في الوقت نفسه يرى أن هذا العام سيكون مصيريا بالنسبة لكييف. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:09+0000
2022-12-31T09:09+0000
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وحسب مجلة "بانكير"، أضاف الجنرال البولندي ليون كومورنيتسكي أن "الأموال التي تنفقها الولايات المتحدة على أوكرانيا هي أفضل دليل على أن الأمريكيين يدركون جيدا أن هذه الأزمة لن تنتهي في عام 2023".لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أنه بحلول عام 2023 سيكون من الممكن رؤية "إشارات معينة" تشير إلى أن أطراف النزاع بدأت تميل إلى إنهائها.يذكر أن روسيا تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تزويد نظام كييف بالأسلحة، وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لهذا الغرض. من جانبها، ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن توريد الأسلحة الغربية يؤخر إنهاء الأزمة فقط، لافنة إلى أن هذه الأسلحة ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221231/5-سيناريوهات-قد-تؤدي-لاندلاع-حرب-عالمية-ثالثة-في-2023-1071784967.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
بولندا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
جنرال بولندي: الأموال التي تنفقها واشنطن تكشف أن أزمة أوكرانيا لن تنتهي في 2023
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قال ضابط كبير في الجيش البولندي إن الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي في عام 2023، لكنه في الوقت نفسه يرى أن هذا العام سيكون مصيريا بالنسبة لكييف.
وحسب مجلة "بانكير"، أضاف
الجنرال البولندي ليون كومورنيتسكي أن "الأموال التي تنفقها الولايات المتحدة على أوكرانيا هي أفضل دليل على أن الأمريكيين يدركون جيدا أن هذه الأزمة لن تنتهي في عام 2023".
لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى أنه بحلول عام 2023 سيكون من الممكن رؤية "إشارات معينة" تشير إلى أن أطراف النزاع بدأت تميل إلى إنهائها.
يذكر أن روسيا
تجري عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو تزويد نظام كييف بالأسلحة، وتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لهذا الغرض.
من جانبها، ذكرت موسكو مرارا وتكرارا أن توريد الأسلحة الغربية يؤخر إنهاء الأزمة فقط، لافنة إلى أن هذه الأسلحة ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.