https://sputnikarabic.ae/20221231/رئيس-الأركان-الجزائري-المرحلة-المقبلة-تتطلب-دوام-الجاهزية-وإدراك-التحديات-لا-سيما-في-محيطنا-القريب-1071793171.html
رئيس الأركان الجزائري: المرحلة المقبلة تتطلب دوام الجاهزية وإدراك التحديات لا سيما في محيطنا القريب
رئيس الأركان الجزائري: المرحلة المقبلة تتطلب دوام الجاهزية وإدراك التحديات لا سيما في محيطنا القريب
شدد رئيس الأركان الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، على ضرورة الجاهزية الدائمة لقوات بلاده المسلحة، وإدراك التحديات التي تحيط ببلاده. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T13:29+0000
2022-12-31T13:29+0000
2022-12-31T13:29+0000
العالم العربي
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/17/1049342113_0:93:1805:1108_1920x0_80_0_0_8b2dbd61bf2a2115898de21b2ec598a3.jpg
ووفق بيان أصدره رئيس أركان الجيش الجزائري، بمناسبة العام الجديد، ونشره موقع النهار، فقد دعا قواته إلى "التحلي بروح المسؤولية خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدا على ثقته في أن قواته ستخوص تلك المرحلة "بكل ثقة وعزيمة وإصرار".واعتبر شنقريحة أن تلك المرحلة المقبلة "تتطلب أكثر من أي وقت مضى، إدراك الجميع لحجم التحديات المطروحة في ظل الوضع الإقليمي المتدهور وغير المستقر، لاسيما في محيطنا القريب".ولذلك طالب بـ "التجند لكسب رهان الجاهزية الدائمة والمتواصلة لكافة مكونات قواتنا المسلحة، فضلا عن التحلي بالروح الوطنية العالية وحس الواجب، والآداب الحميدة والأخلاق العسكرية المثالية والصدق والإخلاص، لتكون هذه الفضائل كلها، محلا للمثال الطيب والقدوة الحسنة شيم نبيلة يتعين عليكم جميعا التحلي بها أسوة بأسلافنا الميامين".ودلل على تلك النجاحات التي حصدها جيش بلاده بـ "الاستعراض التاريخي والمهيب المنظم بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال الوطني واسترجاع السيادة الوطنية، حيث رسم مستخدمونا البواسل أجمل صور القوة والانسجام صور طمأنت شعبنا الأبي".طالع أيضا: ملك المغرب يدعو الرئيس الجزائري إلى زيارة الرباط من أجل الحوار
https://sputnikarabic.ae/20221230/الرئيس-الجزائري-مقاطعتنا-للمغرب-كانت-بديلا-عن-الحرب-معها-1071757558.html
الجزائر
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/17/1049342113_103:0:1703:1200_1920x0_80_0_0_4c24bc7ea840bcbf85d97e61781f6f07.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
رئيس الأركان الجزائري: المرحلة المقبلة تتطلب دوام الجاهزية وإدراك التحديات لا سيما في محيطنا القريب
تابعنا عبر
شدد رئيس الأركان الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، على ضرورة الجاهزية الدائمة لقوات بلاده المسلحة، وإدراك التحديات التي تحيط ببلاده.
ووفق بيان أصدره
رئيس أركان الجيش الجزائري، بمناسبة العام الجديد، ونشره موقع النهار، فقد دعا قواته إلى "التحلي بروح المسؤولية خلال المرحلة المقبلة"، مؤكدا على ثقته في أن قواته ستخوص تلك المرحلة "بكل ثقة وعزيمة وإصرار".
واعتبر شنقريحة أن تلك المرحلة المقبلة "تتطلب أكثر من أي وقت مضى
، إدراك الجميع لحجم التحديات المطروحة في ظل الوضع الإقليمي المتدهور وغير المستقر، لاسيما في محيطنا القريب".
ولذلك طالب بـ "التجند لكسب رهان الجاهزية الدائمة والمتواصلة لكافة مكونات قواتنا المسلحة، فضلا عن التحلي بالروح الوطنية العالية وحس الواجب، والآداب الحميدة والأخلاق العسكرية المثالية والصدق والإخلاص، لتكون هذه الفضائل كلها، محلا للمثال الطيب والقدوة الحسنة شيم نبيلة يتعين عليكم جميعا التحلي بها أسوة بأسلافنا الميامين".
ووصف رئيس الأركان الجزائري العام المنصرم 2022، بأنه "كان فرصة للجيش العتيد من أجل حصد المزيد من النجاحات الميدانية بالغة الأهمية والحيوية للبلاد".
ودلل على تلك النجاحات التي حصدها جيش بلاده بـ "الاستعراض التاريخي والمهيب المنظم بمناسبة إحياء الذكرى الـ60 لعيد الاستقلال الوطني واسترجاع السيادة الوطنية، حيث رسم مستخدمونا البواسل أجمل صور القوة والانسجام صور طمأنت شعبنا الأبي".