https://sputnikarabic.ae/20221231/رئيس-الإمارات-أتطلع-لتعزيز-العلاقات-مع-إسرائيل-خاصة-في-المجالات-التنموية-1071799627.html

رئيس الإمارات: أتطلع لتعزيز العلاقات مع إسرائيل خاصة في المجالات التنموية

رئيس الإمارات: أتطلع لتعزيز العلاقات مع إسرائيل خاصة في المجالات التنموية

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيامين نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T17:51+0000

2022-12-31T17:51+0000

2022-12-31T17:51+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065670310_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e3c713532c74808d335710ed4a26fac6.jpg

جاء هذا خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم السبت.وخلال الاتصال عبر رئيس الإمارات عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالات التنموية.كما عبر عن تطلعه لدفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة.من جهته، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد آل نهيان على التهنئة، مؤكدا على أهمية العلاقات بين الجانبين.وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، قد أدت اليمين أمام الكنيست يوم الخميس.وتستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي السادسة برئاسة نتنياهو، إلى أغلبية نيابية من 64 عضوًا، من حزب "الليكود"، وأحزاب أقصى اليمين من "الصهيونية الدينية"، وأحزاب المتشددين اليهود.وكان الائتلاف قدم إلى الكنيست، يوم الأربعاء، وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة.ومن أبرز بنود الوثيقة، ما وصف بأحقية اليهود في كامل أرض إسرائيل، وتعزيز الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، إلى جانب تشديد السيطرة على القدس، ومواصلة محاربة مشروع إيران النووي.

https://sputnikarabic.ae/20221205/الرئيس-الإسرائيلي-بعد-لقائه-مع-محمد-بن-زايد-في-الإمارات-اتفاقيات-التطبيع-الرائعة-هدية-عظيمة-للمنطقة-1070875469.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل