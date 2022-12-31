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https://sputnikarabic.ae/20221231/رئيس-الإمارات-أتطلع-لتعزيز-العلاقات-مع-إسرائيل-خاصة-في-المجالات-التنموية-1071799627.html
رئيس الإمارات: أتطلع لتعزيز العلاقات مع إسرائيل خاصة في المجالات التنموية
رئيس الإمارات: أتطلع لتعزيز العلاقات مع إسرائيل خاصة في المجالات التنموية
هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيامين نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T17:51+0000
2022-12-31T17:51+0000
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تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
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جاء هذا خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم السبت.وخلال الاتصال عبر رئيس الإمارات عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالات التنموية.كما عبر عن تطلعه لدفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة.من جهته، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد آل نهيان على التهنئة، مؤكدا على أهمية العلاقات بين الجانبين.وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، قد أدت اليمين أمام الكنيست يوم الخميس.وتستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي السادسة برئاسة نتنياهو، إلى أغلبية نيابية من 64 عضوًا، من حزب "الليكود"، وأحزاب أقصى اليمين من "الصهيونية الدينية"، وأحزاب المتشددين اليهود.وكان الائتلاف قدم إلى الكنيست، يوم الأربعاء، وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة.ومن أبرز بنود الوثيقة، ما وصف بأحقية اليهود في كامل أرض إسرائيل، وتعزيز الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، إلى جانب تشديد السيطرة على القدس، ومواصلة محاربة مشروع إيران النووي.
https://sputnikarabic.ae/20221205/الرئيس-الإسرائيلي-بعد-لقائه-مع-محمد-بن-زايد-في-الإمارات-اتفاقيات-التطبيع-الرائعة-هدية-عظيمة-للمنطقة-1070875469.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

رئيس الإمارات: أتطلع لتعزيز العلاقات مع إسرائيل خاصة في المجالات التنموية

17:51 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBعلم الإمارات وعلم إسرائيل
علم الإمارات وعلم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بنيامين نتنياهو بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين الجانبين.
جاء هذا خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم السبت.
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
الرئيس الإسرائيلي بعد لقائه مع محمد بن زايد في الإمارات: اتفاقيات التطبيع الرائعة هدية عظيمة للمنطقة
5 ديسمبر, 14:30 GMT
وخلال الاتصال عبر رئيس الإمارات عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالات التنموية.
كما عبر عن تطلعه لدفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة.
من جهته، عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره لمحمد بن زايد آل نهيان على التهنئة، مؤكدا على أهمية العلاقات بين الجانبين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، قد أدت اليمين أمام الكنيست يوم الخميس.
وتستند الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهي السادسة برئاسة نتنياهو، إلى أغلبية نيابية من 64 عضوًا، من حزب "الليكود"، وأحزاب أقصى اليمين من "الصهيونية الدينية"، وأحزاب المتشددين اليهود.
وكان الائتلاف قدم إلى الكنيست، يوم الأربعاء، وثيقة الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو المقبلة.
ومن أبرز بنود الوثيقة، ما وصف بأحقية اليهود في كامل أرض إسرائيل، وتعزيز الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، إلى جانب تشديد السيطرة على القدس، ومواصلة محاربة مشروع إيران النووي.
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