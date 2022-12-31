https://sputnikarabic.ae/20221231/رئيس-الوزراء-العراقي-يأمر-بتقييم-شامل-لجميع-قيادات-الاستخبارات-1071802121.html
رئيس الوزراء العراقي يأمر بتقييم شامل لجميع قيادات الاستخبارات
رئيس الوزراء العراقي يأمر بتقييم شامل لجميع قيادات الاستخبارات
أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تقييم شامل لأداء القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T20:19+0000
2022-12-31T20:19+0000
2022-12-31T20:19+0000
أخبار العراق اليوم
الاستخبارات العراقية
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن السوداني القائد العام للقوات المسلحة، ترأس الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري.وأوضح البيان أن الاجتماع تناول بحث واقع أجهزة الاستخبارات خلال عام 2022، والقدرات المتاحة التي تساعدها في تطوير مستوى أدائها.ووجه رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات التي تعمل في قطاع الاستخبارات.وأشار إلى أن العمل في هذا القطاع يعد تخصصا يتطلب النوع وليس الكم.وطالب السوداني جميع القادة المعنيين بالعمل على تطوير منظومة الاستخبارات، بما يساعد في اتخاذ التدابير اللازمة؛ وذلك لتجنب الخروقات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية نوعية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/هل-يتخلص-السوداني-من-القيود-الخارجية-التي-فرضت-على-الحكومات-السابقة-في-العراق؟-1071750654.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, الاستخبارات العراقية
أخبار العراق اليوم, الاستخبارات العراقية
رئيس الوزراء العراقي يأمر بتقييم شامل لجميع قيادات الاستخبارات
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أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإجراء تقييم شامل لأداء القيادات العاملة في قطاع الاستخبارات.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن السوداني القائد العام للقوات المسلحة، ترأس الاجتماع الدوري للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول بحث واقع أجهزة الاستخبارات خلال عام 2022، والقدرات المتاحة التي تساعدها في تطوير مستوى أدائها.
ووجه رئيس الوزراء
بإجراء تقييم شامل لأداء جميع القيادات التي تعمل في قطاع الاستخبارات.
وأشار إلى أن العمل في هذا القطاع يعد تخصصا يتطلب النوع وليس الكم.
وطالب السوداني جميع القادة المعنيين بالعمل على تطوير منظومة الاستخبارات، بما يساعد في اتخاذ التدابير اللازمة؛ وذلك لتجنب الخروقات الأمنية وتنفيذ عمليات استباقية نوعية.