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رئيس مجلس النواب اللبناني: البلد على نار... ولا بد من انتخاب رئيس للجمهورية ولن أدعو لحوار جديد
رئيس مجلس النواب اللبناني: البلد على نار... ولا بد من انتخاب رئيس للجمهورية ولن أدعو لحوار جديد
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه لن يطلق دعوة للحوار مرة أخرى حول انتخاب رئيس جديد للبلاد بين الفرقاء السياسيين في لبنان. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:08+0000
2022-12-31T09:08+0000
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ووفق تصريحات نشرتها جريدة "الجمهورية" اللبنانية، اعتبر بري أن الدعوة إلى الحوار مرة أخرى لن تنفع، بعد عدم الاستجابة لدعوته السابقة.وقال: " لن أبادر إلى الدّعوة إلى الحوار من جديد، فقد حاولت ولم يستجيبوا، ففي هذه الحالة ما نفع الدعوة إلى الحوار".وشدّد رئيس مجلس النواب على أنه "آن الأوان لكي يتحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه لبنان"، مؤكدًا أنه "لا بدّ من حراك جدّي بداية السنة الجديدة، لحسم الملف الرئاسي سريعًا".وقال: "الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمّل بضعة أسابيع، وليس أشهرًا، فحالة البلد بالويل، بل أقول أنه على النار، وهذا ما يفرض التوافق على انتخاب الرّئيس وإعادة إطلاق عجلة البلد".وأوضح بري أن التوافق هو السبيل الوحيد لانتخاب رئيس جديد للبنان، قائلا: "من البداية قلت وما زلت أقول وأؤكد أنه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دون التوافق، وبغير هذا التوافق "ما بيمشي الحال".ولذلك أشار بري إلى أن "المطلوب بلا أي إبطاء، أن تبادر جميع الجهات إلى أن تجلس مع بعضها البعض والعين على العين، وبنيّات صافية ومسؤولية صادقة، حتى بلوغ التوافق، وأقول التوافق، ثم التوافق، ثم التوافق؛ وبناءً على هذا التوافق ننزل إلى المجلس النيابي وننتخب رئيس الجمهورية".طالع أيضا: لبنان... نبيه بري يدعو إلى تنحية الخطاب التحريضي وإطلاق حوار جدي بين القوى السياسية
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العالم العربي, أخبار لبنان

رئيس مجلس النواب اللبناني: البلد على نار... ولا بد من انتخاب رئيس للجمهورية ولن أدعو لحوار جديد

09:08 GMT 31.12.2022
© Sputnik . Wissam Mattaمقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري
مقابلة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . Wissam Matta
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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أنه لن يطلق دعوة للحوار مرة أخرى حول انتخاب رئيس جديد للبلاد بين الفرقاء السياسيين في لبنان.
ووفق تصريحات نشرتها جريدة "الجمهورية" اللبنانية، اعتبر بري أن الدعوة إلى الحوار مرة أخرى لن تنفع، بعد عدم الاستجابة لدعوته السابقة.
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وقال: " لن أبادر إلى الدّعوة إلى الحوار من جديد، فقد حاولت ولم يستجيبوا، ففي هذه الحالة ما نفع الدعوة إلى الحوار".
وشدّد رئيس مجلس النواب على أنه "آن الأوان لكي يتحمّل الجميع مسؤولياتهم تجاه لبنان"، مؤكدًا أنه "لا بدّ من حراك جدّي بداية السنة الجديدة، لحسم الملف الرئاسي سريعًا".

ووصف بري حالة لبنان بأنها "على نار"، مشيرا إلى أنها لا تتحمل شغور منصب الرئيس أكثر من ذلك.

وقال: "الفراغ في رئاسة الجمهورية يتحمّل بضعة أسابيع، وليس أشهرًا، فحالة البلد بالويل، بل أقول أنه على النار، وهذا ما يفرض التوافق على انتخاب الرّئيس وإعادة إطلاق عجلة البلد".
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وأوضح بري أن التوافق هو السبيل الوحيد لانتخاب رئيس جديد للبنان، قائلا: "من البداية قلت وما زلت أقول وأؤكد أنه لا مجال لانتخاب رئيس للجمهورية من دون التوافق، وبغير هذا التوافق "ما بيمشي الحال".

ودلل رئيس مجلس النواب اللبناني على ذلك، قائلا: "لنكن واقعيين 2 زائد 2 ما بساووا 6، ففي هذا المجلس النيابي لا توجد أكثرية وأقلية، ولا توجد أكثرية تستطيع أن تميل الدفة كما ترى، كلنا أقليات، ولذلك الحوار هو الأساس".

ولذلك أشار بري إلى أن "المطلوب بلا أي إبطاء، أن تبادر جميع الجهات إلى أن تجلس مع بعضها البعض والعين على العين، وبنيّات صافية ومسؤولية صادقة، حتى بلوغ التوافق، وأقول التوافق، ثم التوافق، ثم التوافق؛ وبناءً على هذا التوافق ننزل إلى المجلس النيابي وننتخب رئيس الجمهورية".
طالع أيضا: لبنان... نبيه بري يدعو إلى تنحية الخطاب التحريضي وإطلاق حوار جدي بين القوى السياسية
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