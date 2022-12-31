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https://sputnikarabic.ae/20221231/سعودي-يلتقط-سيلفي-مع-المطر-فيصعقه-البرق-ويصيب-زميليه-1071789362.html
سعودي يلتقط سيلفي مع المطر فيصعقه البرق ويصيب زميليه
سعودي يلتقط سيلفي مع المطر فيصعقه البرق ويصيب زميليه
لقي شاب سعودي مصرعه بصعقة برق، خلال محاولته التقاط سيلفي مع زخات المطر التي كانت تتنزل على الساحة الشعبية في محافظة المخواة. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T10:58+0000
2022-12-31T10:58+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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فوفقا لصحيفة "المدينة" السعودية: "كان الشاب يلتقط بعض الصور ومقاطع فيديو للأمطاربرفقة أصدقائه، ليفاجأ بصعقة برق توفي على إثرها".ولفتت إلى أن اثنين من أصدقائه أصيبوا ونجا ثالث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المخواة العام.وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، قد أصدرت بيانا حذرت خلاله من "خطورة استخدام أجهزة الاستقبال وخاصة الهواتف الجوالة أثناء حدوث الرعد والصواعق وهطول الأمطار".وتشهد مناطق متعددة من المملكة العربية السعودية حالة طقس غير مستقرة، حيث تسقط أمطار غزيرة تصحبها ظواهر متعددة مثل البرق والرعد، وسيول الأودية والشعاب وغيرها من الظواهر التي يعرفها سكان تلك المناطق.طالع أيضا: صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا في السعودية.. ماذا حدث؟ .. فيديو
https://sputnikarabic.ae/20221125/سيول-غزيرة-تغرق-الشوارع-وتجرف-السيارات-وتسبب-وفيات-في-السعودية-1070531924.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

سعودي يلتقط سيلفي مع المطر فيصعقه البرق ويصيب زميليه

10:58 GMT 31.12.2022
© Sputnik . Ivan Makeev / الانتقال إلى بنك الصورصاعقة برق
صاعقة برق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . Ivan Makeev
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لقي شاب سعودي مصرعه بصعقة برق، خلال محاولته التقاط سيلفي مع زخات المطر التي كانت تتنزل على الساحة الشعبية في محافظة المخواة.
فوفقا لصحيفة "المدينة" السعودية: "كان الشاب يلتقط بعض الصور ومقاطع فيديو للأمطاربرفقة أصدقائه، ليفاجأ بصعقة برق توفي على إثرها".
هطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2022
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ولفتت إلى أن اثنين من أصدقائه أصيبوا ونجا ثالث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المخواة العام.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، قد أصدرت بيانا حذرت خلاله من "خطورة استخدام أجهزة الاستقبال وخاصة الهواتف الجوالة أثناء حدوث الرعد والصواعق وهطول الأمطار".

وعلل البيان ذلك بأن "هذه الأجهزة ذات قدرة عالية على جذب الشحنات الكهربائية التي تحملها الصواعق مما يتسبب تعرض مستخدميها لإصابات قد تصل إلى حد الوفاة في أحايين كثيرة "، وفقا لتعبيره.

وتشهد مناطق متعددة من المملكة العربية السعودية حالة طقس غير مستقرة، حيث تسقط أمطار غزيرة تصحبها ظواهر متعددة مثل البرق والرعد، وسيول الأودية والشعاب وغيرها من الظواهر التي يعرفها سكان تلك المناطق.
طالع أيضا: صاعقة رعدية تضرب برجا كهربائيا في السعودية.. ماذا حدث؟ .. فيديو
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