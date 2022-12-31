https://sputnikarabic.ae/20221231/سوناك-محذرا-البريطانيين-المشاكل-التي-عانت-منها-البلاد-لن-تختفي-في-2023-1071789604.html

سوناك محذرا البريطانيين: المشاكل التي عانت منها البلاد لن تختفي في 2023‏

سوناك محذرا البريطانيين: المشاكل التي عانت منها البلاد لن تختفي في 2023‏

حذر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مواطنيه من أن المشاكل التي عانت منها البلاد لن تختفي ‏في عام 2023.‏ 31.12.2022, سبوتنيك عربي

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بريطانيا

العالم

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وفي أول خطاب له بمناسبة رأس السنة الجديدة كرئيس للوزراء، اتخذ سوناك نبرة كئيبة، معترفًا أنه كان "عاما صعبا" على البلاد، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وقال سوناك: "لن أتظاهر بأن كل مشاكلنا ستختفي في العام الجديد".وتابع: "لكن عام 2023 سيمنحنا الفرصة لعرض أفضل ما في بريطانيا على المسرح العالمي... الدفاع عن الحرية والديمقراطية أينما وجدناها تحت التهديد".وأشار إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "كان لها تأثير اقتصادي عميق في جميع أنحاء العالم، والمملكة المتحدة ليست محصنة ضده، وأعلم الآن أن الكثير منكم قد شعر بهذا التأثير في المنزل، لهذا السبب اتخذت هذه الحكومة قرارات صعبة ولكن عادلة للسيطرة على الاقتراض والديون، وبسبب تلك القرارات تمكنا من مساعدة الفئات الأكثر ضعفا في مواجهة ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة".وفي رسالته بمناسبة العام الجديد، ذهب رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، إلى الوعد بأن "أفضل ما في بريطانيا" سوف يتم عرضه خلال الأشهر المقبلة، متعهدا بمواصلة دعم أوكرانيا وتتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو/ أيار المقبل 'كقوة موحدة للبلاد".وأصبح سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا، في نهاية عام سياسي مضطرب، شهد إسقاط سلفيه - بوريس جونسون وليز تراس - من قبل نواب حزب المحافظين.وفي العام الجديد 2023، يواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك تحديا، يتمثل في إبقاء نوابه سعداء، بينما يتعامل مع ارتفاع تكاليف المعيشة والإضرابات في العديد من القطاعات، بما في ذلك التمريض وصناعة السكك الحديدية.

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