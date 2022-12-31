https://sputnikarabic.ae/20221231/سياسي-أمريكي-يطالب-بمحاكمة-ستولتنبرغ-بتهمة-ارتكاب-جرائم-حرب-1071784561.html
سياسي أمريكي يطالب بمحاكمة ستولتنبرغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب
سياسي أمريكي يطالب بمحاكمة ستولتنبرغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب
قال السياسي الأمريكي والمرشح لمنصب حاكم كنتاكي جيفري يونغ عبر حسابه على "تويتر"، إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يجب أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T08:43+0000
2022-12-31T08:43+0000
2022-12-31T08:43+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
وكتب: "الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قاتل الملايين ومجرم حرب يجب أن يسجن في لاهاي ويحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما دون الإفراج المشروط".ودعا ينس ستولتنبرغ الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، معتبرًا أن ذلك أسرع طريق للسلام.وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية، إن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام، مضيفًا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار "هائلة".ومنذ بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلةً إن ذلك "يضيف الوقود إلى النار"، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الناتو-إمداد-أوكرانيا-بمزيد-من-الأسلحة-أسرع-طريق-للسلام-1071762100.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
سياسي أمريكي يطالب بمحاكمة ستولتنبرغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب
تابعنا عبر
قال السياسي الأمريكي والمرشح لمنصب حاكم كنتاكي جيفري يونغ عبر حسابه على "تويتر"، إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يجب أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وكتب: "الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قاتل الملايين ومجرم حرب يجب أن يسجن في لاهاي ويحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما دون الإفراج المشروط".
ودعا ينس ستولتنبرغ الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة
، معتبرًا أن ذلك أسرع طريق للسلام.
وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية
، إن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام، مضيفًا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار "هائلة".
ومنذ بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا
من حلفائها الغربيين، قائلةً إن ذلك "يضيف الوقود إلى النار"، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.