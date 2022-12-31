https://sputnikarabic.ae/20221231/سياسي-أمريكي-يطالب-بمحاكمة-ستولتنبرغ-بتهمة-ارتكاب-جرائم-حرب-1071784561.html

سياسي أمريكي يطالب بمحاكمة ستولتنبرغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب

سياسي أمريكي يطالب بمحاكمة ستولتنبرغ بتهمة ارتكاب جرائم حرب

قال السياسي الأمريكي والمرشح لمنصب حاكم كنتاكي جيفري يونغ عبر حسابه على "تويتر"، إن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يجب أن يحاكم بتهمة ارتكاب جرائم حرب. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T08:43+0000

2022-12-31T08:43+0000

2022-12-31T08:43+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ

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وكتب: "الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قاتل الملايين ومجرم حرب يجب أن يسجن في لاهاي ويحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما دون الإفراج المشروط".ودعا ينس ستولتنبرغ الدول الأعضاء إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، معتبرًا أن ذلك أسرع طريق للسلام.وقال ستولتنبرغ لوكالة الأنباء الألمانية، إن الدعم العسكري لأوكرانيا هو أسرع طريق للسلام، مضيفًا أن الحاجة إلى الذخيرة وقطع الغيار "هائلة".ومنذ بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلةً إن ذلك "يضيف الوقود إلى النار"، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221230/الناتو-إمداد-أوكرانيا-بمزيد-من-الأسلحة-أسرع-طريق-للسلام-1071762100.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ