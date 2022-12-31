عربي
https://sputnikarabic.ae/20221231/شركة-وقود-بولندية-واردات-النفط-الروسي-تنخفض-إلى-بولندا-بنسبة-10-عام-2023-1071788856.html
شركة وقود بولندية: واردات النفط الروسي تنخفض إلى بولندا بنسبة 10% عام 2023
شركة وقود بولندية: واردات النفط الروسي تنخفض إلى بولندا بنسبة 10% عام 2023
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أورلين للوقود، دانييل أوبيتيك، أن حجم النفط الروسي من واردات بولندا في عام 2023 سينخفض ​​بنسبة 10%. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T10:30+0000
2022-12-31T10:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062797404_0:0:1650:929_1920x0_80_0_0_0a3b2d949e900c49320c8708a6bb31a6.jpg
وكتب أوبيتك على صفحته الخاصة على منصة "تويتر": "في يناير سينتهي عقد أورلين الطويل الأجل للنفط الروسي ولن نجدد، ونتيجة لذلك، سيكون نحو 90% من النفط المكرر من خارج روسيا".وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمسألة استبدال النفط الروسي تأمل بولندا بشكل أساسي في الإمدادات من السعودية، مضيفًا أنه "لعدة سنوات كان أورلين يبني علاقات عالمية من خلال تنويع الاتجاهات ومن ركائز الإمدادات المستقرة التعاون مع أرامكو".في وقت سابق، قالت السلطات البولندية إن شركة "أورلين" لن تجدد عقد توريد النفط مع شركة "روسنفط"، وسيوقف عمليات التسليم من تاتنفط في حالة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1c/1062797404_183:0:1650:1100_1920x0_80_0_0_6a67e44e93ed2b1e01e735f739beb5c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

شركة وقود بولندية: واردات النفط الروسي تنخفض إلى بولندا بنسبة 10% عام 2023

10:30 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMأسعار البنزين تصل إلى مستوى قياسي في محطة وقود في العاصمة الأمريكية واشنطن، 26 مايو/ أيار 2022
أسعار البنزين تصل إلى مستوى قياسي في محطة وقود في العاصمة الأمريكية واشنطن، 26 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
تابعنا عبرTelegram
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أورلين للوقود، دانييل أوبيتيك، أن حجم النفط الروسي من واردات بولندا في عام 2023 سينخفض ​​بنسبة 10%.
وكتب أوبيتك على صفحته الخاصة على منصة "تويتر": "في يناير سينتهي عقد أورلين الطويل الأجل للنفط الروسي ولن نجدد، ونتيجة لذلك، سيكون نحو 90% من النفط المكرر من خارج روسيا".
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمسألة استبدال النفط الروسي تأمل بولندا بشكل أساسي في الإمدادات من السعودية، مضيفًا أنه "لعدة سنوات كان أورلين يبني علاقات عالمية من خلال تنويع الاتجاهات ومن ركائز الإمدادات المستقرة التعاون مع أرامكو".
في وقت سابق، قالت السلطات البولندية إن شركة "أورلين" لن تجدد عقد توريد النفط مع شركة "روسنفط"، وسيوقف عمليات التسليم من تاتنفط في حالة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала