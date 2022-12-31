https://sputnikarabic.ae/20221231/شركة-وقود-بولندية-واردات-النفط-الروسي-تنخفض-إلى-بولندا-بنسبة-10-عام-2023-1071788856.html
شركة وقود بولندية: واردات النفط الروسي تنخفض إلى بولندا بنسبة 10% عام 2023
شركة وقود بولندية: واردات النفط الروسي تنخفض إلى بولندا بنسبة 10% عام 2023
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أورلين للوقود، دانييل أوبيتيك، أن حجم النفط الروسي من واردات بولندا في عام 2023 سينخفض بنسبة 10%. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T10:30+0000
2022-12-31T10:30+0000
2022-12-31T10:30+0000
العالم
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وكتب أوبيتك على صفحته الخاصة على منصة "تويتر": "في يناير سينتهي عقد أورلين الطويل الأجل للنفط الروسي ولن نجدد، ونتيجة لذلك، سيكون نحو 90% من النفط المكرر من خارج روسيا".وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمسألة استبدال النفط الروسي تأمل بولندا بشكل أساسي في الإمدادات من السعودية، مضيفًا أنه "لعدة سنوات كان أورلين يبني علاقات عالمية من خلال تنويع الاتجاهات ومن ركائز الإمدادات المستقرة التعاون مع أرامكو".في وقت سابق، قالت السلطات البولندية إن شركة "أورلين" لن تجدد عقد توريد النفط مع شركة "روسنفط"، وسيوقف عمليات التسليم من تاتنفط في حالة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شركة وقود بولندية: واردات النفط الروسي تنخفض إلى بولندا بنسبة 10% عام 2023
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أعلن رئيس مجلس إدارة شركة أورلين للوقود، دانييل أوبيتيك، أن حجم النفط الروسي من واردات بولندا في عام 2023 سينخفض بنسبة 10%.
وكتب أوبيتك على صفحته الخاصة على منصة "تويتر": "في يناير سينتهي عقد أورلين الطويل الأجل للنفط الروسي ولن نجدد، ونتيجة لذلك، سيكون نحو 90% من النفط المكرر من خارج روسيا".
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمسألة استبدال النفط الروسي تأمل بولندا بشكل أساسي في الإمدادات من السعودية، مضيفًا أنه "لعدة سنوات كان أورلين يبني علاقات عالمية من خلال تنويع الاتجاهات ومن ركائز الإمدادات المستقرة التعاون مع أرامكو".
في وقت سابق، قالت السلطات البولندية إن شركة "أورلين" لن تجدد عقد توريد النفط مع شركة "روسنفط"، وسيوقف عمليات التسليم من تاتنفط في حالة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي.