https://sputnikarabic.ae/20221231/صحيفة-تتوقع-مواجهة-الولايات-المتحدة-لمشاكل-كثيرة-في-شرق-آسيا-بسبب-أوكرانيا-1071789092.html

صحيفة: كيف يجلب "دعم أوكرانيا" مشكلات لأمريكا في شرق آسيا؟

صحيفة: كيف يجلب "دعم أوكرانيا" مشكلات لأمريكا في شرق آسيا؟

رجحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تواجه الولايات المتحدة الكثير من المشاكل في شرق آسيا "بسبب ارتكابها خطأ إمدادها قوات كييف بالأسلحة". 31.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إمداد الولايات المتحدة لأوكرانيا بالأسلحة أدى إلى استنزاف ذخائرها بسرعة وهو ما سيخفض قدرتها على ردع واحتواء معارضيها الاستراتيجيين في شرق آسيا.وسلطت الصحيفة الضوء على أن منطقة شرق آسيا أكثر أهمية للولايات المتحدة من أوكرانيا، خاصة في ضوء المنافسة بين الولايات المتحدة والصين.وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل دخول الأزمة الأوكرانية مرحلة جديدة، ربما تضطر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى بحث التسويات التي ستكون مقبولة ومرضية للولايات المتحدة.يأتي ذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقها جهاز أبحاث الكونغرس الأمريكي، اليوم السبت، من التبعات السلبية لقرار نقل أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات إلى أوكرانيا، حسب وثيقة اطلعت عليها "آر تي".ووفقا للمحللين، إذا تمت إزالة باتريوت من القيادة المركزية أو المحيطين الهندي والهادئ للقوات المسلحة الأمريكية، فقد تنشأ تهديدات في هذه المناطق.ويقول الخبراء: "إذا تم نقل أنظمة الدفاع الجوي من المخزونات في الولايات المتحدة، فقد يتداخل ذلك مع دورات التدريب والتحديث".بالإضافة إلى ذلك، لفتوا انتباه أعضاء الكونغرس إلى ما إذا كان حلفاء الناتو يرغبون في نقل أنظمة الصواريخ إلى كييف وضد الأسلحة التي يمكن استخدامها.وتضيف الوثيقة: "بالنظر إلى التكلفة العالية للصواريخ الاعتراضية لأنظمة باتريوت، هل ستكون هناك قيود على أنواع أنظمة العدو التي يُسمح باستخدام هذه الأنظمة ضدها؟".

https://sputnikarabic.ae/20221230/الخارجية-الصينية-تطالب-الولايات-المتحدة-بقطع-العلاقات-العسكرية-مع-تايوان-1071768405.html

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