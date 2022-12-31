https://sputnikarabic.ae/20221231/صحيفة-توضح-كيف-يغير-الرئيس-بوتين-ونظيره-الصيني-العالم-1071784748.html
صحيفة توضح كيف يغير الرئيس بوتين ونظيره الصيني العالم
صحيفة توضح كيف يغير الرئيس بوتين ونظيره الصيني العالم
كشفت صحيفة صينية أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تعد حاسمة في ضمان السلام والأمن في قارة أوراسيا، حيث يمكن أن تلعب دورًا بناء في الحفاظ على النظام... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T08:44+0000
2022-12-31T08:44+0000
2022-12-31T08:44+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أنه تضامنًا مع الشعوب الأخرى تعمل موسكو وبكين بقوة على تعزيز التعددية القطبية وإضفاء المزيد من الديمقراطية على العلاقات الدولية وتعارض بشدة محاولات واشنطن لفرض مثلها العليا على الجميع وإثارة حرب باردة جديدة.كما تؤكد المقالة على أن زيادة التعاون تحدث على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الغرب لعزل الدول عن بعضها بعضا وكمثال على ذلك، استشهد بالمحادثات الأخيرة بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ والتي تشير نتائجها إلى النجاح في تنمية العلاقات الثنائية.وأشار المراقب إلى أن "العلاقات الروسية الصينية تدخل حقبة جديدة ومن المتوقع أن يتكثف التعاون بين البلدين في عام 2023 ويجلب المزيد من الرخاء والاستقرار للعالم".ولفت الانتباه إلى أن الدول تقوم بتطوير شراكات ليس فقط في المجالات الاقتصادية والطاقة، لكن أيضًا في المجال الأمني يتجلى ذلك من خلال التدريبات العسكرية الصينية الروسية المشتركة، التي جرت وفق الخطة على الرغم من الاتهامات "الباطلة وغير المنطقية" والشكوك من السياسيين الغربيين.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة توضح كيف يغير الرئيس بوتين ونظيره الصيني العالم
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كشفت صحيفة صينية أن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تعد حاسمة في ضمان السلام والأمن في قارة أوراسيا، حيث يمكن أن تلعب دورًا بناء في الحفاظ على النظام والعدالة العالميين.
وذكرت
صحيفة "غلوبال تايمز" أنه تضامنًا مع الشعوب الأخرى تعمل موسكو وبكين بقوة على تعزيز التعددية القطبية وإضفاء المزيد من الديمقراطية على العلاقات الدولية وتعارض بشدة محاولات واشنطن لفرض مثلها العليا على الجميع وإثارة حرب باردة جديدة.
كما تؤكد المقالة على أن زيادة التعاون تحدث على الرغم من كل الجهود التي يبذلها الغرب لعزل الدول عن بعضها بعضا وكمثال على ذلك، استشهد بالمحادثات الأخيرة بين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ والتي تشير نتائجها إلى النجاح في تنمية العلاقات الثنائية.
وأشار المراقب إلى أن "العلاقات الروسية الصينية تدخل حقبة جديدة ومن المتوقع أن يتكثف التعاون بين البلدين في عام 2023 ويجلب المزيد من الرخاء والاستقرار للعالم".
ولفت الانتباه إلى أن الدول تقوم بتطوير شراكات ليس فقط في المجالات الاقتصادية والطاقة، لكن أيضًا في المجال الأمني يتجلى ذلك من خلال التدريبات العسكرية الصينية الروسية المشتركة، التي جرت وفق الخطة على الرغم من الاتهامات "الباطلة وغير المنطقية" والشكوك من السياسيين الغربيين.