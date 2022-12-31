https://sputnikarabic.ae/20221231/صفارات-الإنذار-تدوي-في-زابوروجيه-1071804598.html

صفارات الإنذار تدوي في زابوروجيه

صفارات الإنذار تدوي في زابوروجيه

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه في وقت متأخر من اليوم السبت، وفقا للسلطات المحلية. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وقال القائم بأعمال رئيس بلدية زابوروجيه، أناتولي كورتيف، على حسابه بتلغرام مساء السبت، "اذهبوا إلى الملاجئ الأقرب إليكم في أسرع وقت ممكن وابقوا هناك".وفقا لبيانات التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من زابوروجيه في الساعة (19:37 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت.في وقت سابق اليوم، أعلنت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث طُبقت عمليات إغلاق طارئة في كييف وأوديسا ودنيبرو.

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