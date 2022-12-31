https://sputnikarabic.ae/20221231/صفارات-الإنذار-تدوي-في-زابوروجيه-1071804598.html
صفارات الإنذار تدوي في زابوروجيه
صفارات الإنذار تدوي في زابوروجيه
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه في وقت متأخر من اليوم السبت، وفقا للسلطات المحلية. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T22:39+0000
2022-12-31T22:39+0000
2022-12-31T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال القائم بأعمال رئيس بلدية زابوروجيه، أناتولي كورتيف، على حسابه بتلغرام مساء السبت، "اذهبوا إلى الملاجئ الأقرب إليكم في أسرع وقت ممكن وابقوا هناك".وفقا لبيانات التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من زابوروجيه في الساعة (19:37 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت.في وقت سابق اليوم، أعلنت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث طُبقت عمليات إغلاق طارئة في كييف وأوديسا ودنيبرو.
https://sputnikarabic.ae/20221231/بوتين-الغرب-كذب-على-العالم-واستخدم-أوكرانيا-لتقسيم-روسيا-وإضعافها-وهو-ما-لن-نسمح-به-1071791935.html
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أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في زابوروجيه
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه في وقت متأخر من اليوم السبت، وفقا للسلطات المحلية.
وقال القائم بأعمال رئيس بلدية زابوروجيه، أناتولي كورتيف، على حسابه بتلغرام مساء السبت، "اذهبوا إلى الملاجئ الأقرب إليكم في أسرع وقت ممكن وابقوا هناك".
وفقا لبيانات التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية
في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من زابوروجيه في الساعة (19:37 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت.
في وقت سابق اليوم، أعلنت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث طُبقت عمليات إغلاق طارئة في كييف وأوديسا ودنيبرو.