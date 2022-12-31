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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221231/صفارات-الإنذار-تدوي-في-زابوروجيه-1071804598.html
صفارات الإنذار تدوي في زابوروجيه
صفارات الإنذار تدوي في زابوروجيه
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه في وقت متأخر من اليوم السبت، وفقا للسلطات المحلية. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T22:39+0000
2022-12-31T22:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وقال القائم بأعمال رئيس بلدية زابوروجيه، أناتولي كورتيف، على حسابه بتلغرام مساء السبت، "اذهبوا إلى الملاجئ الأقرب إليكم في أسرع وقت ممكن وابقوا هناك".وفقا لبيانات التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من زابوروجيه في الساعة (19:37 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت.في وقت سابق اليوم، أعلنت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث طُبقت عمليات إغلاق طارئة في كييف وأوديسا ودنيبرو.
https://sputnikarabic.ae/20221231/بوتين-الغرب-كذب-على-العالم-واستخدم-أوكرانيا-لتقسيم-روسيا-وإضعافها-وهو-ما-لن-نسمح-به-1071791935.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في زابوروجيه

22:39 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في الأجزاء الخاضعة لسيطرة أوكرانيا من زابوروجيه في وقت متأخر من اليوم السبت، وفقا للسلطات المحلية.
وقال القائم بأعمال رئيس بلدية زابوروجيه، أناتولي كورتيف، على حسابه بتلغرام مساء السبت، "اذهبوا إلى الملاجئ الأقرب إليكم في أسرع وقت ممكن وابقوا هناك".
وفقا لبيانات التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف من زابوروجيه في الساعة (19:37 بتوقيت غرينتش) اليوم السبت.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
بوتين: الغرب كذب على العالم واستخدم أوكرانيا لتقسيم روسيا وإضعافها وهو ما لن نسمح به
12:46 GMT
في وقت سابق اليوم، أعلنت تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، حيث طُبقت عمليات إغلاق طارئة في كييف وأوديسا ودنيبرو.
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