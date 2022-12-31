https://sputnikarabic.ae/20221231/فرنسا-تم-الكشف-عن-حقيقة-زيلينسكي-غير-المريحة-للأوروبيين-1071792235.html
فرنسا.. تم الكشف عن حقيقة زيلينسكي غير المريحة للأوروبيين
فرنسا.. تم الكشف عن حقيقة زيلينسكي غير المريحة للأوروبيين
كتب فرانسوا أسيلينو زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي والمعلق السياسي على تويتر أن قانون الصحافة الجديد في أوكرانيا يتعارض مع حرية التعبير في أوروبا... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T13:05+0000
2022-12-31T13:05+0000
2022-12-31T13:05+0000
العالم
أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا
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وقال السياسي: "زيلينسكي يعزز ديكتاتوريته النازية الجديدة. الاتحاد الأوروبي للصحفيين غاضب! يعتقد ممثلوه أن قانون الصحافة الأوكراني الجديد يحتوي على" العديد من البنود التي تتعارض مع القيم الأوروبية".كما أشار إلى أن الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا غير راضٍ أيضا عن القانون الجديد ويعتقد أنه يشكل أكبر تهديد لحرية التعبير منذ وجود أوكرانيا المستقلة.وفي وقت سابق، اعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الثانية والأخيرة مشروع قانون حول وسائل الإعلام ، والذي انتقده ، من بين أمور أخرى، من قبل النواب الأوكرانيين. وفقا للوثيقة، سيكون من الممكن فرض غرامة على أي قناة تلفزيونية أو صحيفة أو موقع ويب وإغلاقها إذا لم تعجب ممثلي السلطات الأوكرانية لسبب ما بمحتواها المعلوماتي.
أخبار فرنسا
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار فرنسا , أخبار أوكرانيا
فرنسا.. تم الكشف عن حقيقة زيلينسكي غير المريحة للأوروبيين
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كتب فرانسوا أسيلينو زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي والمعلق السياسي على تويتر أن قانون الصحافة الجديد في أوكرانيا يتعارض مع حرية التعبير في أوروبا ويعزز دكتاتورية زيلينسكي النازية.
وقال السياسي: "زيلينسكي يعزز ديكتاتوريته النازية الجديدة. الاتحاد الأوروبي للصحفيين غاضب! يعتقد ممثلوه أن قانون الصحافة الأوكراني الجديد يحتوي على" العديد من البنود التي تتعارض مع القيم الأوروبية".
كما أشار إلى أن الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا غير راضٍ أيضا عن القانون الجديد ويعتقد أنه يشكل أكبر تهديد لحرية التعبير منذ وجود أوكرانيا المستقلة.
وفي وقت سابق، اعتمد البرلمان الأوكراني في القراءة الثانية والأخيرة مشروع قانون حول وسائل الإعلام ، والذي انتقده ، من بين أمور أخرى، من قبل النواب الأوكرانيين. وفقا للوثيقة، سيكون من الممكن فرض غرامة على أي قناة تلفزيونية أو صحيفة أو موقع ويب وإغلاقها إذا لم تعجب ممثلي السلطات الأوكرانية لسبب ما بمحتواها المعلوماتي.