https://sputnikarabic.ae/20221231/في-الإمارات-توقعات-بانخفاض-أسعار-الوقود-مع-بدايات-العام-الجديد-1071784340.html
في الإمارات... توقعات بانخفاض أسعار الوقود مع بداية العام الجديد
في الإمارات... توقعات بانخفاض أسعار الوقود مع بداية العام الجديد
كشفت تقارير صادرة عن شركات توزيع الوقود في الإمارات العربية المتحدة، عن توقعاتها بانخفاض أسعار الوقود في البلاد. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T07:58+0000
2022-12-31T07:58+0000
2022-12-31T07:59+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
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فوفقا لما نشره موقع الإمارات اليوم، فسوف تسجل أسعار "البنزين بمشتقاته "سوبر 98"، "خصوصي 95"، و"أي بلس 91" انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل، بقيمة ستصل إلى 52 فلسا لليتر".وعن أسعار الديزل، توقعت التقارير تراجعا يبلغ 45 فلسا، "مقارنة بأسعار شهر ديسمبر الجاري، والتي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.".أما البنزين "خصوصي 95" فسيكون سعر اللتر منه 2.67 درهم، بتراجع بلغ 51 فلسا، حيث كان سعره 3.18 درهم، فيما يتراجع سعر لتر البنزين "أي بلس 91" ليصل إلى 2.59 درهم بانخفاض بلغ 52 فلسا، حيث كان 3.11 درهم.وبخصوص الديزل، فسيصل سعره إلى 3.29 درهم، مسجلًا تراجعا بلغ 45 فلسا، حيث كان سعره 3.74.طالع أيضا: الإمارات تخفض سعر البنزين في السوق المحلي
https://sputnikarabic.ae/20220701/الإمارات-ترفع-أسعار-البنزين-والديزل-للشهر-الثاني-على-التوالي-1064497550.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
في الإمارات... توقعات بانخفاض أسعار الوقود مع بداية العام الجديد
07:58 GMT 31.12.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 31.12.2022) تابعنا عبر
كشفت تقارير صادرة عن شركات توزيع الوقود في الإمارات العربية المتحدة، عن توقعاتها بانخفاض أسعار الوقود في البلاد.
فوفقا لما نشره
موقع الإمارات اليوم، فسوف تسجل أسعار "البنزين بمشتقاته "سوبر 98"، "خصوصي 95"، و"أي بلس 91" انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر يناير المقبل، بقيمة ستصل إلى 52 فلسا لليتر".
وعن أسعار الديزل، توقعت التقارير تراجعا
يبلغ 45 فلسا، "مقارنة بأسعار شهر ديسمبر الجاري، والتي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.".
ووفقا لتلك التوقعات، فإن لتر البنزين من نوع "سوبر 98" سيكون سعره بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل 2.78 دراهم، بتراجع بلغ 52 فلساً، حيث كان سعره 3.30 درهم.
أما البنزين "خصوصي 95" فسيكون سعر اللتر منه 2.67 درهم، بتراجع بلغ 51 فلسا، حيث كان سعره 3.18 درهم، فيما يتراجع سعر لتر البنزين "أي بلس 91" ليصل إلى 2.59 درهم بانخفاض بلغ 52 فلسا، حيث كان 3.11 درهم
.
وبخصوص الديزل، فسيصل سعره إلى 3.29 درهم، مسجلًا تراجعا بلغ 45 فلسا، حيث كان سعره 3.74.