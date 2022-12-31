https://sputnikarabic.ae/20221231/قائد-عسكري-إيراني-نرصد-جميع-تحركات-العدو-ليل-نهار-1071781436.html

قائد عسكري إيراني: نرصد جميع تحركات العدو ليل نهار

قائد عسكري إيراني: نرصد جميع تحركات العدو ليل نهار

قال العميد ثاني رضا كلهري، قائد الدفاع الجوي الإيراني لمنطقة جنوب البلاد، إن وحدات الدفاع الجوي القتالية جاهزة بشكل تام لحراسة وحماية حدود إيران. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T03:30+0000

2022-12-31T03:30+0000

2022-12-31T03:30+0000

العالم

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/0e/1066400122_0:91:2049:1243_1920x0_80_0_0_f57d591d45463a83f54163984612873d.jpg

ونقلت وكالة إرنا، فجر اليوم السبت، عن العميد ثاني رضا كلهري أنه بحسب تقييمات القدرات القتالية والعملياتية لأفراد الدفاع الجوي الإيراني، فإن تلك القوات ترصد وتقيّم جميع تحركات العدو ليل نهار.وذكر القائد العسكري الإيراني أن قوات الدفاع الجوي في حالة تفاعل وتعاون جيد ومستمر مع سائر القوات الإيرانية بهدف الدفاع عن البلاد والتضحية من أجلها، مشيرا إلى أن الجيش الإيراني يعزز من قدرات هذه القوات باستمرار للدفاع عن البلاد ومراقبة كل تحركات العدو بجهد ويقظة.ويذكر أن تصريحات العميد ثاني رضا كلهري، قائد الدفاع الجوي الإيراني لمنطقة الجنوب جاءت على هامش زيارته لجزيرة خارك التي تعتبرها بلاده واحدة من نقاط الدفاع الجوي الإستراتيجية والحساسة، وهي الزيارة التي جاءت بهدف تقييم الجاهزية القتالية والقدرة العملياتية لقوات الدفاع الجوي الإيرانية.ويشار إلى أن مناورات "ذوالفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني قد انطلقت، أمس الجمعة، بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية.ونقلت وكالة إرنا، عن العميد علي رضا شيخ، المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني:وأفاد القائد العسكري الإيراني بأن تلك المناورات تأتي تماشيا مع التدريبات السنوية للجيش الإيراني بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية بالإضافة إلى العمل على تنفيذ بعض الخطط العملياتية والاستخبارية للنهوض بأمن المنطقة.وأعلن الجيش الإيراني، في وقت سابق، إجراء مناورات شاملة بدءا من اليوم الجمعة.وقال المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد رمضان شريف، في لقائه مع منتسبي وقادة لواء القوات الخاصة "ميرزا كوجك خان"، إن مناورات القوة البرية للحرس الثوري في منطقة أرس، رسالة واضحة موجهة للطرف الآخر".واعتبر رمضان شريف هذا اللواء من أقوى الألوية في القوات البرية للحرس الثوري، وقال إن "وجود هذا اللواء في المناورات الكبرى للقوة البرية للحرس الثوري، شمال غربي إيران، كان لافتا جدا وأدى إلى ارتياح القادة وخاصة قائد الحرس الثوري".

https://sputnikarabic.ae/20221230/الجيش-الإيراني-يعلن-انطلاق-مناورات-عسكرية-لرفع-الجاهزية-القتالية-1071754312.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, أخبار إيران