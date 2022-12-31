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https://sputnikarabic.ae/20221231/قائد-عسكري-الجيش-الإيراني-يختبر-منظومات-مختلفة-لإطلاق-الصواريخ-1071792102.html
قائد عسكري: الجيش الإيراني يختبر منظومات مختلفة لإطلاق الصواريخ
قائد عسكري: الجيش الإيراني يختبر منظومات مختلفة لإطلاق الصواريخ
قال الأدميرال في الجيش الإيراني علي رضا شيخ، إن القوات الإيرانية المشاركة في مناورات "ذو الفقار" ستجرب منظومات مختلفة لإطلاق الصواريخ. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T12:54+0000
2022-12-31T12:54+0000
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وحسب قناة "العالم"، أوضح القائد الإيراني أن "القوات المشتركة ستجرب منظومات صواريخ جو–أرض، أرض–جو، أرض–بحر، بحر–ساحل، غواصة–سطح البحر".وأضاف أنه سيتم أيضا اختبار صواريخ بمسافات مختلفة وصواريخ معدلة وذكية ودقيقة التركيز.كما أشار إلى أن المناورات ستشمل عمليات برية وبحرية تقوم بها طائرات مسيرة إيرانية تحت قيادة موحدة تدير العمليات المختلفة للقوات الأربعة في آن واحد.يذكر أن مناورات "ذوالفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني قد انطلقت، أمس الجمعة، في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي وذلك بهدف رفع الجاهزية القتالية لقواته.
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قائد عسكري: الجيش الإيراني يختبر منظومات مختلفة لإطلاق الصواريخ

12:54 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / HOالحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في "مناورات الرسول الأعظم"
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / HO
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قال الأدميرال في الجيش الإيراني علي رضا شيخ، إن القوات الإيرانية المشاركة في مناورات "ذو الفقار" ستجرب منظومات مختلفة لإطلاق الصواريخ.
وحسب قناة "العالم"، أوضح القائد الإيراني أن "القوات المشتركة ستجرب منظومات صواريخ جو–أرض، أرض–جو، أرض–بحر، بحر–ساحل، غواصة–سطح البحر".
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وأضاف أنه سيتم أيضا اختبار صواريخ بمسافات مختلفة وصواريخ معدلة وذكية ودقيقة التركيز.
كما أشار إلى أن المناورات ستشمل عمليات برية وبحرية تقوم بها طائرات مسيرة إيرانية تحت قيادة موحدة تدير العمليات المختلفة للقوات الأربعة في آن واحد.
يذكر أن مناورات "ذوالفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني قد انطلقت، أمس الجمعة، في المنطقة الواقعة شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي وذلك بهدف رفع الجاهزية القتالية لقواته.
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