https://sputnikarabic.ae/20221231/قطر-تدين-خطط-الحكومة-الإسرائيلية-الخاصة-بتطوير-الاستيطان-1071781859.html
قطر تدين خطط الحكومة الإسرائيلية الخاصة بتطوير الاستيطان
قطر تدين خطط الحكومة الإسرائيلية الخاصة بتطوير الاستيطان
دانت وزارة الخارجية القطرية، أمس الجمعة، خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، الخاصة بتطوير الاستيطان. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T05:09+0000
2022-12-31T05:09+0000
2022-12-31T05:09+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قطر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911438_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_492f37675360b7e8816bd30487a594c4.jpg
ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، معربةً خلاله عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تطوير الاستيطان.واستنكرت قطر استمرار السلطات الإسرائيلية في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، حيث اعتبرت هذا الأمر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واصفةً إياه بـ"الاعتداء السافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".وعبَّرت الخارجية القطرية عن قلق بلادها البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ "حل الدولتين"، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته خاصة بشأن إلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكدت الخارجية القطرية في بيانها تجديدها لموقف بلادها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، القاضية بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتضم حكومة نتنياهو أحزابا من أقصى اليمين وسط مخاوف في الداخل والخارج من نهجها بما في ذلك في التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وملف الاستيطان.
إسرائيل
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068911438_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b2058564c223bb99b3845d062cb65708.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطر, العالم العربي
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطر, العالم العربي
قطر تدين خطط الحكومة الإسرائيلية الخاصة بتطوير الاستيطان
تابعنا عبر
دانت وزارة الخارجية القطرية، أمس الجمعة، خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، الخاصة بتطوير الاستيطان.
ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، معربةً خلاله عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تطوير الاستيطان.
واستنكرت قطر استمرار السلطات الإسرائيلية في محاولات تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، حيث اعتبرت هذا الأمر انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، واصفةً إياه بـ"الاعتداء السافر على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".
وعبَّرت الخارجية القطرية
عن قلق بلادها البالغ من أن تؤدي الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ "حل الدولتين"، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته خاصة بشأن إلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الخارجية القطرية في بيانها تجديدها لموقف بلادها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، القاضية بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتضم حكومة نتنياهو أحزابا من أقصى اليمين وسط مخاوف في الداخل والخارج من نهجها بما في ذلك في التعامل مع الفلسطينيين
في الضفة الغربية ومن ضمنها القدس الشرقية وملف الاستيطان.