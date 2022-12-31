https://sputnikarabic.ae/20221231/قنصلية-الكويت-في-جدة-تصدر-تحذيرا-لرعاياها-بسبب-الأمطار-الغزيرة-1071783097.html
قنصلية الكويت في جدة تصدر تحذيرا لرعاياها بسبب الأمطار الغزيرة
قنصلية الكويت في جدة تصدر تحذيرا لرعاياها بسبب الأمطار الغزيرة
أصدرت القنصلية الكويتية في مدينة جدة السعودية تحذيرا لرعاياها بسبب الأمطار الغزيرة التي تعم المدينة. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T06:56+0000
2022-12-31T06:56+0000
2022-12-31T06:56+0000
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ووفقا لبيان نشرته جريدة "القبس" الكويتية، فقد حذرت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة جدة رعاياها من الحالة المناخية التي تمر بها البلاد.وشددت القنصلية على المواطنين الكويتيين الموجودين في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ضرورة "أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية التي تشهدها والمصحوبة بأمطار غزيرة".وتشهد المملكة العربية السعودية والمنطقة بصورة عامة حالة مناخية غير مستقرة، تصحبها أمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة من حين إلى آخر.طالع أيضا: الدفاع المدني السعودي يحذر سكان 10 مناطق في المملكة من أمطار رعدية
https://sputnikarabic.ae/20220812/الأرصاد-السعودية-تحذر-من-أمطار-رعدية-على-مكة-والمدينة-1066324335.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
أخبار السعودية اليوم, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
قنصلية الكويت في جدة تصدر تحذيرا لرعاياها بسبب الأمطار الغزيرة
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أصدرت القنصلية الكويتية في مدينة جدة السعودية تحذيرا لرعاياها بسبب الأمطار الغزيرة التي تعم المدينة.
ووفقا لبيان نشرته
جريدة "القبس" الكويتية، فقد حذرت القنصلية العامة لدولة الكويت في مدينة جدة رعاياها من الحالة المناخية التي تمر بها البلاد.
وشددت القنصلية على المواطنين الكويتيين الموجودين في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ضرورة "أخذ الحيطة والحذر في ظل الحالة المناخية التي تشهدها والمصحوبة بأمطار غزيرة
".
وفيما أهابت بالمواطنين "ضرورة الالتزام التام بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهذا الشأن"، فقد وضعت القنصلية رقما طالبت المواطنين الكويتيين بالتواصل من خلاله في حالة الحاجة للمساعدة أو الاستفسار.
وتشهد المملكة العربية السعودية والمنطقة بصورة عامة حالة مناخية غير مستقرة، تصحبها أمطار غزيرة على بعض مناطق المملكة من حين إلى آخر.