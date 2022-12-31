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لبنان.. غرق مركب قبالة شاطئ سلعاتاعلى متنه 200 مهاجر
لبنان.. غرق مركب قبالة شاطئ سلعاتاعلى متنه 200 مهاجر
أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، غرق مركب قبالة شاطئ سلعاتا شمالي البلاد وعلى متنه 200 مهاجر غير نظامي. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T16:06+0000
2022-12-31T16:06+0000
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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "توجهت دورية من القوات البحرية لإنقاذ مركب يغرق حالياً قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".وأضاف أن 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "يونيفيل" وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا.وتابع الجيش اللبناني "باشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم 200 تقريبا"، دون الكشف عن ملابسات غرق المركب أو جنسية ركابه.وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 100 مهاجر من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية مصرعهم إثر غرق سفينة كانت تقلهم أمام سواحل طرطوس السورية بعدما غادرت لبنان متوجهة إلى قبرص وعلى متنها نحو 150 راكبا.وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.
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لبنان, أخبار لبنان, اليونيفيل, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, اليونيفيل, العالم العربي

لبنان.. غرق مركب قبالة شاطئ سلعاتاعلى متنه 200 مهاجر

16:06 GMT 31.12.2022
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Valeria Mongelli
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أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت، غرق مركب قبالة شاطئ سلعاتا شمالي البلاد وعلى متنه 200 مهاجر غير نظامي.
وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "توجهت دورية من القوات البحرية لإنقاذ مركب يغرق حالياً قبالة شاطئ سلعاتا- الشمال، وعلى متنه أشخاص كانوا يحاولون مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية".
وأضاف أن 3 مراكب من القوات البحرية يرافقها مركب من قوات الأمم المتحدة بجنوب لبنان "يونيفيل" وصلت إلى موقع المركب الذي يغرق قبالة شاطئ سلعاتا.
وتابع الجيش اللبناني "باشر العناصرُ إنقاذَ الأشخاص من المركب المذكور وعددهم 200 تقريبا"، دون الكشف عن ملابسات غرق المركب أو جنسية ركابه.
وأواخر سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 100 مهاجر من جنسيات سورية ولبنانية وفلسطينية مصرعهم إثر غرق سفينة كانت تقلهم أمام سواحل طرطوس السورية بعدما غادرت لبنان متوجهة إلى قبرص وعلى متنها نحو 150 راكبا.
وقال الجيش اللبناني، وقتها، إنه ألقى القبض على مشتبه به نظم نقل مهاجرين على متن هذه السفينة، واعترف أنه هو من تولى الأمور بنفسه.
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