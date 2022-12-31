https://sputnikarabic.ae/20221231/لويس-سواريز-يعلن-الانتقال-إلى-نادي-غريميو-البرازيلي-1071799857.html
لويس سواريز يعلن الانتقال إلى نادي غريميو البرازيلي
لويس سواريز يعلن الانتقال إلى نادي غريميو البرازيلي
انتقل لويس سواريز، مهاجم أوروغواي، إلى نادي غريميو البرازيلي ضمن صفقة انتقال مجانية تستمر عامين. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T17:58+0000
2022-12-31T17:58+0000
2022-12-31T17:58+0000
مجتمع
رياضة
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أعلن ذلك المهاجم الأوروغواني، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، في تدوينة قال فيها إن آخر يوم في 2022، هو أيضا آخر يوم له مع نادي ناسيونال، في أوروغواي.وينافس نادي غريميو في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالبرازيل.يذكر أن لويس سواريز، خاض تجربة ناجحة مع الأندية الأوروبية التي شملت أيضا أندية ليفربول وبرشلونة وأياكس أمستردام، إضافة إلى أتليتيكو مدريد، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أنه سينضم للنادي البرازيلي بعد الاحتفال بعيد الميلاد مع ليونيل ميسي في الأرجنتين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
لويس سواريز يعلن الانتقال إلى نادي غريميو البرازيلي
تابعنا عبر
انتقل لويس سواريز، مهاجم أوروغواي، إلى نادي غريميو البرازيلي ضمن صفقة انتقال مجانية تستمر عامين.
أعلن ذلك المهاجم الأوروغواني
، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، في تدوينة قال فيها إن آخر يوم في 2022، هو أيضا آخر يوم له مع نادي ناسيونال، في أوروغواي.
وينافس نادي غريميو في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم
بالبرازيل.
يذكر أن لويس سواريز، خاض تجربة ناجحة مع الأندية الأوروبية التي شملت أيضا أندية ليفربول وبرشلونة وأياكس أمستردام، إضافة إلى
أتليتيكو مدريد، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أنه سينضم للنادي البرازيلي بعد الاحتفال بعيد الميلاد مع ليونيل ميسي في الأرجنتين.