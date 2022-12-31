عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20221231/لويس-سواريز-يعلن-الانتقال-إلى-نادي-غريميو-البرازيلي-1071799857.html
لويس سواريز يعلن الانتقال إلى نادي غريميو البرازيلي
لويس سواريز يعلن الانتقال إلى نادي غريميو البرازيلي
انتقل لويس سواريز، مهاجم أوروغواي، إلى نادي غريميو البرازيلي ضمن صفقة انتقال مجانية تستمر عامين. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T17:58+0000
2022-12-31T17:58+0000
مجتمع
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070782388_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_cf046f0450e75681902ea644d6272c45.jpg
أعلن ذلك المهاجم الأوروغواني، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، في تدوينة قال فيها إن آخر يوم في 2022، هو أيضا آخر يوم له مع نادي ناسيونال، في أوروغواي.وينافس نادي غريميو في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالبرازيل.يذكر أن لويس سواريز، خاض تجربة ناجحة مع الأندية الأوروبية التي شملت أيضا أندية ليفربول وبرشلونة وأياكس أمستردام، إضافة إلى أتليتيكو مدريد، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أنه سينضم للنادي البرازيلي بعد الاحتفال بعيد الميلاد مع ليونيل ميسي في الأرجنتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/02/1070782388_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f01f26fd7ed235e4556acd94ad622a83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة
رياضة

لويس سواريز يعلن الانتقال إلى نادي غريميو البرازيلي

17:58 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULAمنتخب الأوروغواي عقب الخروج من كأس العالم قطر 2022
منتخب الأوروغواي عقب الخروج من كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / PABLO PORCIUNCULA
تابعنا عبرTelegram
انتقل لويس سواريز، مهاجم أوروغواي، إلى نادي غريميو البرازيلي ضمن صفقة انتقال مجانية تستمر عامين.
أعلن ذلك المهاجم الأوروغواني، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت، في تدوينة قال فيها إن آخر يوم في 2022، هو أيضا آخر يوم له مع نادي ناسيونال، في أوروغواي.
وينافس نادي غريميو في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالبرازيل.
يذكر أن لويس سواريز، خاض تجربة ناجحة مع الأندية الأوروبية التي شملت أيضا أندية ليفربول وبرشلونة وأياكس أمستردام، إضافة إلى أتليتيكو مدريد، حسبما ذكرت شبكة "العربية نت"، التي أشارت إلى أنه سينضم للنادي البرازيلي بعد الاحتفال بعيد الميلاد مع ليونيل ميسي في الأرجنتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала