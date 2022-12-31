https://sputnikarabic.ae/20221231/مؤشر-التصنيع-الصيني-يهبط-إلى-47-في-ديسمبر-1071782730.html

مؤشر التصنيع الصيني يهبط إلى 47% في ديسمبر

مؤشر التصنيع الصيني يهبط إلى 47% في ديسمبر

قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء، اليوم السبت، إن مؤشر مشتريات التصنيع الصيني (PMI) انخفض إلى 47% في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، حيث ظل دون مستوى 50% على الرغم... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T06:36+0000

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سبوتنيك. وأضاف بيان مكتب الإحصاء أن المؤشر انخفض نقطة مئوية واحدة في ديسمبر، حيث كان 48 % في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وبلغ مؤشر مشتريات التصنيع للمؤسسات الكبرى في ديسمبر 48.3%، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر، في حين تباطأ المؤشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.7 و0.9 نقطة مئوية، ليصل إلى 46.4% و 44.7% على التوالي.يشار إلى أنه يتم احتساب مؤشر مشتريات التصنيع بالنظر إلى خمسة مؤشرات رئيسية، وهي مؤشر الإنتاج، ومؤشر الطلبات الجديدة، ومؤشر مخزون المواد الخام، ومؤشر التوظيف، ومؤشر توريد المواد الخام، حيث انخفضت أربعة منها بمتوسط 3.7 نقطة مئوية، مع نمو طفيف لمؤشر مخزونات المواد الخام بمقدار 0.4 نقطة مئوية.وأوضح البيان أن مؤشر المشتريات غير التصنيعي في الصين تراجع إلى 41.6% في ديسمبر، بعدما كان 46.7% في نوفمبر، وظل دون عتبة 50% للشهر الثالث على التوالي.يذكر أنه في نوفمبر الماضي، شهدت الصين زيادة قياسية في تفشي فيروس كورونا، وبسبب تدهور الوضع الوبائي فرضت السلطات عمليات إغلاق جزئي في بعض المناطق مع إجبار سكانها على الخضوع لاختبار PCR على أساس يومي.

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