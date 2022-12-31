https://sputnikarabic.ae/20221231/مستشار-محمد-بن-زايد-يكشف-إنجازات-مهمة-للإمارات-خلال-2022-منها-انتقال-سلس-للسلطة-1071788945.html

مستشار محمد بن زايد يكشف إنجازات مهمة للإمارات خلال 2022... منها "انتقال سلس للسلطة"‏

مستشار محمد بن زايد يكشف إنجازات مهمة للإمارات خلال 2022... منها "انتقال سلس للسلطة"‏

ذكر الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بعضا من ‏الإنجازات التي حققتها الإمارات العربية المتحدة... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T10:32+0000

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وقال على "تويتر" إن "عام 2022 شهد انتقال سلس ومنظم للسلطة السياسية في دولة الامارات، حيث تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة خلفا للشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، لتكرس الإمارات سمعتها الإقليمية والعالمية دولة للأعراف والمؤسسات والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، في شهر مايو/ أيار، انتخاب محمد بن زايد آل نهيان، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفًا لأخيه الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأضاف: "ونحن على أعتاب عام جديد وبقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وإخوانه، تتطلع الامارات إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة. سيادتنا وموقعنا السياسي وعمقنا الاقتصادي وكفاءاتنا الوطنية ومشاريع المستقبل والعلوم والتكنولوجيا سبيلنا إلى تعزيز مسيرتنا المباركة و البناء على تجربتنا الرائدة".كما أشار أنور قرقاش إلى أن "الاقتصاد الإماراتي حقق خلال عام 2022 إنجازات عديدة ومراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، ووظفت الدولة نجاحها التنظيمي في مواجهة جائحة (كوفيد-19) لتعزيز موقعها الاقليمي والدولي، ويبشر النمو الاقتصادي الكبير هذا العام وبيئة المال والاعمال الملهمة بعقود مقبلة من التفوق والريادة".وأكد أن "الإمارات واصلت خلال 2022 تعزيز الجسور إقليميا ودوليا، مكرسة موقعها في هذا الشأن عبر مجموعة من المبادرات الدبلوماسية المستندة إلى إيمان عميق بأولوية التواصل والحوار ونبذ الخلافات، ومن هذا المنطلق كانت القوة الناعمة للإمارات حاضرة بقوة لدعم ملفات الاستقرار والازدهار الإقليمي و الدولي".

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