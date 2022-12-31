https://sputnikarabic.ae/20221231/مصرع-13-مغربيا-بعد-غرق-قاربهم-قبل-وصوله-لشواطئ-إسبانيا-1071795865.html
مصرع 13 مغربيا بعد غرق قاربهم قبل وصوله لشواطئ إسبانيا
مصرع 13 مغربيا بعد غرق قاربهم قبل وصوله لشواطئ إسبانيا
لقي 13 مغربيا مصرعهم بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الجنوبي للبلاد أثناء محاولتهم الوصول لجزر الكناري الإسبانية. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T15:11+0000
2022-12-31T15:11+0000
2022-12-31T15:11+0000
أخبار المغرب اليوم
مهاجر غير شرعي
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ونقلت "فرانس برس"، اليوم السبت، عن وسائل إعلام مغربية أن 45 مسافرا على متن القارب كانوا يحاولون الوصول لمدينة لاس بالماس الرئيسية بالجزر.وبعد 10 دقائق من انطلاق القارب بالقرب من مدينة ميرلفت، اصطدم بصخرة وغرق يوم الجمعة.وتم إنقاذ 24 شخصا، من بينهم قاصر من المياه، بينما تم انتشال 13 جثة من بينها جثمان امرأة.ما زال هناك 8 أشخاص في عداد المفقودين.وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسافرين استخدموا قاربا مطاطيا والذي تعرض للتلف بشكل سريع ليجد الضحايا أنفسهم في وسط الأمواج.ويذكر أن المغرب يعتبر بفضل موقعه الجغرافي القريب من أوروبا نقطة انطلاق للمهاجرين بطريقة غير مشروعة خاصة القادمين من أفريقيا جنوبي الصحراء.وتقدم دول الاتحاد الأوروبي مساعدات مادية للمغرب في سبيل الحد من تدفق المهاجرين بطريقة غير مشروعة على دول الاتحاد انطلاقا من الأراضي المغربية.وزاد الضغط على المغرب بعد إغلاق السواحل الليبية في وجه المهاجرين بموجب اتفاق مع إيطاليا للحد من الظاهرة.
https://sputnikarabic.ae/20191123/وفاة-اثنين-وفقد-9-بعد-غرق-قارب-صيد-قبالة-المغرب-1043491212.html
أخبار المغرب اليوم
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار المغرب اليوم, مهاجر غير شرعي
مصرع 13 مغربيا بعد غرق قاربهم قبل وصوله لشواطئ إسبانيا
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لقي 13 مغربيا مصرعهم بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الجنوبي للبلاد أثناء محاولتهم الوصول لجزر الكناري الإسبانية.
ونقلت "فرانس برس"، اليوم السبت، عن وسائل إعلام مغربية أن 45 مسافرا على متن القارب كانوا يحاولون الوصول لمدينة لاس بالماس الرئيسية بالجزر.
23 نوفمبر 2019, 01:26 GMT
وبعد 10 دقائق من انطلاق القارب بالقرب من مدينة ميرلفت، اصطدم بصخرة وغرق يوم الجمعة.
وتم إنقاذ 24 شخصا، من بينهم قاصر من المياه، بينما تم انتشال 13 جثة من بينها جثمان امرأة.
ما زال هناك 8 أشخاص في عداد المفقودين.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن المسافرين استخدموا قاربا مطاطيا والذي تعرض للتلف بشكل سريع ليجد الضحايا أنفسهم في وسط الأمواج.
ويذكر أن المغرب يعتبر بفضل موقعه الجغرافي القريب من أوروبا نقطة انطلاق للمهاجرين بطريقة غير مشروعة
خاصة القادمين من أفريقيا جنوبي الصحراء.
وتقدم دول الاتحاد الأوروبي مساعدات مادية للمغرب في سبيل الحد من تدفق المهاجرين بطريقة غير مشروعة على دول الاتحاد انطلاقا من الأراضي المغربية.
وزاد الضغط على المغرب بعد إغلاق السواحل الليبية
في وجه المهاجرين بموجب اتفاق مع إيطاليا للحد من الظاهرة.