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https://sputnikarabic.ae/20221231/مقتل-شخص-وإصابة-30-آخرين-في-حادث-اصطدام-حافلتين-داخل-مطار-إيران-الدولي-1071783526.html
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في حادث اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في حادث اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي
لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أكثر من 30 آخرين، اليوم السبت، في اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي الرئيسي بالقرب من العاصمة طهران، وفق ما أفادت وسائل... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T07:12+0000
2022-12-31T07:12+0000
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ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي، قوله: "لسوء الحظ توفي شخص واحد في الحادث".كما ذكرت الإذاعة الرسمية أن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في الحادث دون أن تحدد جنسياتهم.وأوضحت الشرطة أن 11 منهم أصيبوا بجروح بالغة.ومطار الإمام الخميني هو المطار الدولي الرئيسي في طهران، ويقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة.
https://sputnikarabic.ae/20220604/إيران-تكشف-حقيقة-تعرض-نظام-جوازات-السفر-في-مطار-الإمام-الخميني-إلى-هجمات-سيبرانية-1063070812.html
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مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في حادث اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي

07:12 GMT 31.12.2022
© AFP 2022 / HENGHAMEH FAHIMIمطار الإمام الخميني
مطار الإمام الخميني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AFP 2022 / HENGHAMEH FAHIMI
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لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب أكثر من 30 آخرين، اليوم السبت، في اصطدام حافلتين داخل مطار إيران الدولي الرئيسي بالقرب من العاصمة طهران، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول في الشرطة في مطار الإمام الخميني الدولي، قوله: "لسوء الحظ توفي شخص واحد في الحادث".
مطار الإمام الخميني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
إيران تكشف حقيقة تعرض نظام جوازات السفر في مطار الإمام الخميني إلى هجمات سيبرانية
4 يونيو, 11:12 GMT
كما ذكرت الإذاعة الرسمية أن أكثر من 30 شخصا أصيبوا في الحادث دون أن تحدد جنسياتهم.
وأوضحت الشرطة أن 11 منهم أصيبوا بجروح بالغة.
ومطار الإمام الخميني هو المطار الدولي الرئيسي في طهران، ويقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غرب العاصمة.
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