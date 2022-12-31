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https://sputnikarabic.ae/20221231/نتنياهو-قرار-الأمم-المتحدة-بطلب-رأي-العدل-الدولية-حقير-وغير-ملزم-لإسرائيل-1071801256.html
نتنياهو: قرار الأمم المتحدة بطلب رأي العدل الدولية حقير وغير ملزم لإسرائيل
نتنياهو: قرار الأمم المتحدة بطلب رأي العدل الدولية حقير وغير ملزم لإسرائيل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T19:13+0000
2022-12-31T19:13+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو، في كلمة مصورة مسجلة، إن "القرار الحقير الذي صدر اليوم لن يكون ملزمًا للحكومة الإسرائيلية".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن " الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس".وواصل حديثه قائلا: "لن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية. لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم، قرارا تدعو فيه محكمة العدل الدولية إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20221230/سفيرة-إسرائيل-لدى-فرنسا-تستقيل-رفضا-لحكومة-نتنياهو-1071755328.html
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أخبار إسرائيل اليوم, الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار إسرائيل اليوم, الجمعية العامة للأمم المتحدة

نتنياهو: قرار الأمم المتحدة بطلب رأي العدل الدولية حقير وغير ملزم لإسرائيل

19:13 GMT 31.12.2022
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© AP Photo / Oren Ziv
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزمًا لإسرائيل.
القدس- سبوتنيك. وقال نتنياهو، في كلمة مصورة مسجلة، إن "القرار الحقير الذي صدر اليوم لن يكون ملزمًا للحكومة الإسرائيلية".
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
سفيرة إسرائيل لدى فرنسا تستقيل رفضا لحكومة نتنياهو
أمس, 06:33 GMT
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن " الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس".
وواصل حديثه قائلا: "لن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية. لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم، قرارا تدعو فيه محكمة العدل الدولية إعطاء الرأي القانوني بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحبت من غزة عام 2005، لكنها تفرض حصارا على القطاع.
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