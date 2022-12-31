نتنياهو ينعى بنديكتوس السادس عشر: كان ملتزما بالمصالحة بين الكنيسة والشعب اليهودي
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
© AP Photo / Oren Ziv
نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 95 عاما، مؤكدا أنه كان ملتزما تماما بالمصالحة بين الكنيسة الكاثوليكية والشعب اليهودي.
جاء ذلك في تغريدات لنتنياهو على حسابه بموقع تويتر، بعد انتهاء يوم السبت المقدس لدى اليهود (يبدأ مساء الجمعة حتى مساء السبت) والذي يمتنع خلاله المتدينون بما في ذلك عن الإدلاء بأي تصريحات.
وقال نتنياهو "بالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أبعث بأحر التعازي إلى العالم المسيحي بوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر".
On behalf of all the citizens of Israel, I send my deep condolences to the Christian world on the passing of Pope Benedict XVI pic.twitter.com/bEwbmnsSTD— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 31, 2022
وأضاف "لقد كان قائدا روحيا عظيما ملتزما تماما بالمصالحة التاريخية بين الكنيسة الكاثوليكية والشعب اليهودي، والتي عبر عنها بشكل مؤثر خلال زيارته التاريخية لإسرائيل في عام 2009".
وتابع نتنياهو "في لقائي به، تحدث (بنديكتوس السادس عشر) بحرارة عن التراث المشترك للمسيحية واليهودية والقيم التي أعطاها هذا التراث للبشرية جمعاء".
واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى مهام منصبه يوم الخميس الماضي بالقول "سنتذكره كصديق حقيقي لدولة إسرائيل والشعب اليهودي".
In my meeting with him, he spoke warmly about the common heritage of Christianity and Judaism and the values that this heritage gave to all of humanity. We will remember him as a true friend of the State of Israel and the Jewish people.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) December 31, 2022
أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن جثمان البابا بنديكتوس السادس عشر، أول بابا يتقاعد منذ العصور الوسطى، سيُدفن في المقابر البابوية أسفل كنيسة القديس بطرس.
وجاء في بيان الفاتيكان أنه عقب إقامة جنازة البابا يوم الخميس المقبل، "سيُنقل نعش الحبر الأعظم الفخري إلى كنيسة القديس بطرس، ثم إلى كهوف الفاتيكان لدفنه".
وتوفي بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، اليوم السبت، عن عمر ناهز 95 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر "مريض للغاية"، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.