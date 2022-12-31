https://sputnikarabic.ae/20221231/نتنياهو-ينعى-بنديكتوس-السادس-عشر-كان-ملتزما-بالمصالحة-بين-الكنيسة-والشعب-اليهودي-1071800042.html

نتنياهو ينعى بنديكتوس السادس عشر: كان ملتزما بالمصالحة بين الكنيسة والشعب اليهودي

نتنياهو ينعى بنديكتوس السادس عشر: كان ملتزما بالمصالحة بين الكنيسة والشعب اليهودي

نعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 95 عاما، مؤكدا أنه كان... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T17:57+0000

2022-12-31T17:57+0000

2022-12-31T17:57+0000

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

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جاء ذلك في تغريدات لنتنياهو على حسابه بموقع تويتر، بعد انتهاء يوم السبت المقدس لدى اليهود (يبدأ مساء الجمعة حتى مساء السبت) والذي يمتنع خلاله المتدينون بما في ذلك عن الإدلاء بأي تصريحات.وقال نتنياهو "بالنيابة عن جميع مواطني إسرائيل، أبعث بأحر التعازي إلى العالم المسيحي بوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر".وأضاف "لقد كان قائدا روحيا عظيما ملتزما تماما بالمصالحة التاريخية بين الكنيسة الكاثوليكية والشعب اليهودي، والتي عبر عنها بشكل مؤثر خلال زيارته التاريخية لإسرائيل في عام 2009".وتابع نتنياهو "في لقائي به، تحدث (بنديكتوس السادس عشر) بحرارة عن التراث المشترك للمسيحية واليهودية والقيم التي أعطاها هذا التراث للبشرية جمعاء".واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى مهام منصبه يوم الخميس الماضي بالقول "سنتذكره كصديق حقيقي لدولة إسرائيل والشعب اليهودي".أعلن الفاتيكان، اليوم السبت، أن جثمان البابا بنديكتوس السادس عشر، أول بابا يتقاعد منذ العصور الوسطى، سيُدفن في المقابر البابوية أسفل كنيسة القديس بطرس.وجاء في بيان الفاتيكان أنه عقب إقامة جنازة البابا يوم الخميس المقبل، "سيُنقل نعش الحبر الأعظم الفخري إلى كنيسة القديس بطرس، ثم إلى كهوف الفاتيكان لدفنه".وتوفي بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، اليوم السبت، عن عمر ناهز 95 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر "مريض للغاية"، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.

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