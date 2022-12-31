https://sputnikarabic.ae/20221231/وزير-الخارجية-الصيني-الجديد-تشين-جانغ-يصدر-أول-رسالة-بعد-توليه-منصبه-1071787422.html
وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانغ يصدر أول رسالة بعد توليه منصبه
وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانغ يصدر أول رسالة بعد توليه منصبه
أصدرت وزارة الخارجية الصينية على موقعها على الإنترنت، رسالة من وزير الخارجية الصيني المعين حديثا، تشين جانغ، بعد الإعلان عن تعيينه في منصبه الجديد. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T09:46+0000
2022-12-31T09:46+0000
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وقال جانغ في الرسالة التي نشرت، أمس الجمعة، إنه "في ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، تدعم الدبلوماسية الصينية أغراض دعم النهضة الوطنية، وتعزيز تقدم البشرية، ورفع راية السلام والتنمية والتعاون والفوز المشترك"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وأضاف تشين في رسالته: "سنحافظ على المبادئ الدبلوماسية للدفاع عن السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة، وسنعمل على بناء المجتمع من أجل مستقبل مشترك للبشرية وعلاقات دولية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون المربح للجانبين".وكان تشين جانغ يتولى منصب سفير الصين في الولايت المتحدة، وبدأ عمله في يوليو/ تموز 2021.وولد تشين جانغ في مدينة تيانجين في مارس/ آذار 1966، وبدأ العمل كموظف في مكتب الخدمة للبعثات الدبلوماسية من عام 1988 إلى عام 1992، ومن عام 1992 إلى عام 1995، عمل في إدارة شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الصينية.وفي الفترات من 1995 إلى 1999، ومن 2002 إلى 2005، ومن 2010 إلى 2011، عمل تشين جانغ في السفارة الصينية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، كما أنه يملك سنوات من الخبرة في العمل كمتحدث باسم وزارة الخارجية.وشغل تشين جانغ منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة المراسم من 2017 إلى 2018، ونائب وزير الخارجية من 2018 إلى 2021.وتجدر الإشارة إلى أن تشين جانغ، حل في منصب وزير الخارجية الصيني محل وانغ يي.
https://sputnikarabic.ae/20221230/سفير-الصين-لدى-الولايات-المتحدة-يتولى-منصب-وزير-خارجية-بلاده-1071765132.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
وزير الخارجية الصيني الجديد تشين جانغ يصدر أول رسالة بعد توليه منصبه
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أصدرت وزارة الخارجية الصينية على موقعها على الإنترنت، رسالة من وزير الخارجية الصيني المعين حديثا، تشين جانغ، بعد الإعلان عن تعيينه في منصبه الجديد.
وقال جانغ في الرسالة التي نشرت، أمس الجمعة، إنه "في ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، تدعم الدبلوماسية الصينية أغراض دعم النهضة الوطنية، وتعزيز تقدم البشرية، ورفع راية السلام والتنمية والتعاون والفوز المشترك"، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية.
وأضاف تشين في رسالته: "سنحافظ على المبادئ الدبلوماسية للدفاع عن السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة، وسنعمل على بناء المجتمع من أجل مستقبل مشترك للبشرية وعلاقات دولية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون المربح للجانبين".
وكان تشين جانغ يتولى منصب سفير الصين في الولايت المتحدة، وبدأ عمله في يوليو/ تموز 2021.
وولد تشين جانغ في مدينة تيانجين في مارس/ آذار 1966، وبدأ العمل كموظف في مكتب الخدمة للبعثات الدبلوماسية من عام 1988 إلى عام 1992، ومن عام 1992 إلى عام 1995، عمل في إدارة شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الصينية.
وفي الفترات من 1995 إلى 1999، ومن 2002 إلى 2005، ومن 2010 إلى 2011، عمل تشين جانغ في السفارة الصينية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، كما أنه يملك سنوات من الخبرة في العمل كمتحدث باسم وزارة الخارجية.
وشغل تشين جانغ منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة المراسم من 2017 إلى 2018، ونائب وزير الخارجية من 2018 إلى 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن تشين جانغ، حل في منصب وزير الخارجية الصيني محل وانغ يي.