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https://sputnikarabic.ae/20221231/وفاة-بابا-الفاتيكان-السابق-بنديكتوس-السادس-عشر-عن-عمر-ناهز-96-عاما-1071788280.html
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر يناهز 96 عاما
وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر يناهز 96 عاما
توفي بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، اليوم السبت، عن عمر ناهز 96 عاما بعد تدهور حالته الصحية وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر "مريض... 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T10:05+0000
2022-12-31T10:06+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان عبر تويتر: "أبلغكم بحزن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم الساعة 9:34 [بالتوقيت المحلي] في دير الكنيسة الأم في الفاتيكان".وأضاف: "سيتم توفير مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".
https://sputnikarabic.ae/20221229/الفاتيكان-الحالة-الصحية-للبابا-السابق-بنديكت-لا-تزال-خطيرة-1071742657.html
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وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن عمر يناهز 96 عاما

10:05 GMT 31.12.2022 (تم التحديث: 10:06 GMT 31.12.2022)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، يزور كاتدرائية "سيدة العرب" في ختام جولته في مملكة البحرين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، يزور كاتدرائية سيدة العرب في ختام جولته في مملكة البحرين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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توفي بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، اليوم السبت، عن عمر ناهز 96 عاما بعد تدهور حالته الصحية وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر "مريض للغاية"، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان عبر تويتر: "أبلغكم بحزن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم الساعة 9:34 [بالتوقيت المحلي] في دير الكنيسة الأم في الفاتيكان".
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الفاتيكان: الحالة الصحية للبابا السابق بنديكت لا تزال خطيرة
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وأضاف: "سيتم توفير مزيد من المعلومات في أقرب وقت ممكن".
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