https://sputnikarabic.ae/20221231/وفاة-شخص-وإصابة-اثنين-نتيجة-القصف-الأوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1071782393.html
وفاة شخص وإصابة اثنين نتيجة القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك
وفاة شخص وإصابة اثنين نتيجة القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الجمعة، بمقتل مواطن وإصابة شخصين خلال قصف مدفعي وصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T06:01+0000
2022-12-31T06:01+0000
2022-12-31T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت السلطات بيانا جاء فيه: "على مدار الـ 24 الساعة الماضية من الساعة 8:00 صباحًا يوم 30 ديسمبر إلى الساعة 8:00 صباحًا يوم 31 ديسمبر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل شخص واحد وأصيب مدنيان آخران".وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زوّد الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
وفاة شخص وإصابة اثنين نتيجة القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك
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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الجمعة، بمقتل مواطن وإصابة شخصين خلال قصف مدفعي وصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة.
وأصدرت السلطات بيانا جاء فيه: "على مدار الـ 24 الساعة الماضية من الساعة 8:00 صباحًا يوم 30 ديسمبر إلى الساعة 8:00 صباحًا يوم 31 ديسمبر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل شخص واحد وأصيب مدنيان آخران".
وتستخدم
القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زوّد الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.