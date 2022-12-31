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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221231/وفاة-شخص-وإصابة-اثنين-نتيجة-القصف-الأوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-1071782393.html
وفاة شخص وإصابة اثنين نتيجة القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك
وفاة شخص وإصابة اثنين نتيجة القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الجمعة، بمقتل مواطن وإصابة شخصين خلال قصف مدفعي وصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة. 31.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-31T06:01+0000
2022-12-31T06:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت السلطات بيانا جاء فيه: "على مدار الـ 24 الساعة الماضية من الساعة 8:00 صباحًا يوم 30 ديسمبر إلى الساعة 8:00 صباحًا يوم 31 ديسمبر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل شخص واحد وأصيب مدنيان آخران".وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زوّد الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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وفاة شخص وإصابة اثنين نتيجة القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك

06:01 GMT 31.12.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك، صباح اليوم الجمعة، بمقتل مواطن وإصابة شخصين خلال قصف مدفعي وصاروخي للقوات الأوكرانية في المنطقة.
وأصدرت السلطات بيانا جاء فيه: "على مدار الـ 24 الساعة الماضية من الساعة 8:00 صباحًا يوم 30 ديسمبر إلى الساعة 8:00 صباحًا يوم 31 ديسمبر، نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، قتل شخص واحد وأصيب مدنيان آخران".
وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زوّد الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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