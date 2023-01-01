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https://sputnikarabic.ae/20230101/أردوغان-نحو-16-مليون-طن-من-المنتجات-الزراعية-يتم-تصديرها-عبر-ممر-الحبوب-1071814231.html
أردوغان: نحو 16 مليون طن من المنتجات الزراعية يتم تصديرها عبر ممر الحبوب
أردوغان: نحو 16 مليون طن من المنتجات الزراعية يتم تصديرها عبر ممر الحبوب
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أكثر من 16 مليون طن من المنتجات الزراعية يتم تصديرها عبر ممر الحبوب. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T09:53+0000
2023-01-01T09:53+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
أخبار أوكرانيا
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أنقرة- سبوتنيك. ووفق ما نشره أردوغان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "بفضل الممر الذي افتتحناه، غادرت أكثر من 16 مليون طن من الحبوب ومنتجات الحبوب موانئ أوكرانيا ووصلت إلى العالم بأسره".يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، كانت قد أبرمت صفقة في الـ22 من يوليو / تموز، لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.وكان من المقرر مبدئيًا أن تنتهي الاتفاقية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع إمكانية تمديدها إذا وافق الموقعون عليها، وبالفعل تم تمديد الاتفاقية لمدة 120 يومًا في 17 نوفمبر.طالع أيضا: أردوغان يناقش مع بوتين هاتفيا قضايا أبرزها صفقة الحبوب ومكافحة الإرهاب
https://sputnikarabic.ae/20221211/-أردوغان-يبلغ-زيلينسكي-هاتفيا-إمكانية-توسيع-صفقة-الحبوب-لتشمل-منتجات-غذائية-1071094838.html
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العالم, رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا
العالم, رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا

أردوغان: نحو 16 مليون طن من المنتجات الزراعية يتم تصديرها عبر ممر الحبوب

09:53 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورحصاد زراعة حبوب
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أكثر من 16 مليون طن من المنتجات الزراعية يتم تصديرها عبر ممر الحبوب.
أنقرة- سبوتنيك. ووفق ما نشره أردوغان عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: "بفضل الممر الذي افتتحناه، غادرت أكثر من 16 مليون طن من الحبوب ومنتجات الحبوب موانئ أوكرانيا ووصلت إلى العالم بأسره".
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يشار إلى أن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، كانت قد أبرمت صفقة في الـ22 من يوليو / تموز، لتوفير ممر بحري إنساني للسفن التي تنقل المواد الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
وكان من المقرر مبدئيًا أن تنتهي الاتفاقية في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع إمكانية تمديدها إذا وافق الموقعون عليها، وبالفعل تم تمديد الاتفاقية لمدة 120 يومًا في 17 نوفمبر.
طالع أيضا: أردوغان يناقش مع بوتين هاتفيا قضايا أبرزها صفقة الحبوب ومكافحة الإرهاب
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