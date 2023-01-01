https://sputnikarabic.ae/20230101/أرض-الصومال-20-قتيلا-في-اشتباكات-بين-متظاهرين-وقوات-الأمن-1071830593.html

"أرض الصومال".. 20 قتيلا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن

"أرض الصومال".. 20 قتيلا في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن

قُتل ما لا يقل عن 20 شخصا في اشتباكات مستمرة منذ عدة أيام بين المتظاهرين المناهضين للحكومة وقوات الأمن في بلدة لاس عانود في "أرض الصومال". 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T17:33+0000

2023-01-01T17:33+0000

2023-01-01T17:33+0000

العالم العربي

الصومال

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وأرض الصومال أو صوماليلاند هي كيان سياسي انشق عن الصومال ويعمل بحكم الأمر الواقع كدولة ذات سيادة، ولكن لا يعترف بها أي بلد في العالم.منذ أكثر من أسبوع، تقاتل الشرطة والجيش المحتجين في لاس عانود، وهي بلدة تقع في شرق أرض الصومال المتنازع عليها مع بونتلاند المجاورة.وقال محمد فرح الطبيب بمستشفى لاس عانود العامة لرويترز إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، مضيفا أنه رأى جثث الضحايا حيث تم إحضارها إلى المستشفى.ويطالب المحتجون بأن تتخلى أرض الصومال عن سيطرتها على المدينة لبونتلاند ويتهمون أيضا قوات الأمن بالفشل في إنهاء حالة انعدام الأمن في المدينة.وقال المتحدث باسم المحتجين آدان جاماك أووجلي: "أرض الصومال احتلت لاس عانود بالقوة وفشلت في تأمينها. نطالبهم بالرحيل"، مضيفا "لا يمكننا ان نتسامح مع استمرار سفك دماء المدنيين".انفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكنها لم تحصل على اعتراف دولي باستقلالها. يسود المنطقة السلام في الغالب بينما تخوض الصومال حربا أهلية منذ ثلاثة عقود.اتهم نائب رئيس بونتلاند، أحمد علمي عثمان "كراش"، قوات الأمن بارتكاب أعمال عنف، قائلا عبر الهاتف "ما يفعله جيش أرض الصومال هو مذبحة للمدنيين."وناشد وزير الإعلام في أرض الصومال، ساليبان علي كور، المتظاهرين في بيان يوم أمس السبت وقف مظاهراتهم وبدء المفاوضات مع الحكومة.

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