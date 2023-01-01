https://sputnikarabic.ae/20230101/إحصاء-قتلى-الهجمات-الصاروخية-الأوكرانية-على-لوغانسك-في-2022-قرابة-170-شخصا-1071819269.html
إحصاء: قتلى الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك في 2022 قرابة 170 شخصا
إحصاء: قتلى الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك في 2022 قرابة 170 شخصا
أكد إحصاء رسمي أن الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك قتلت ما يقرب من 170 شخصًا في عام 2022. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:54+0000
2023-01-01T12:54+0000
2023-01-01T12:54+0000
أخبار أوكرانيا
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لوغانسك- سبوتنيك. ووفق بيان مشترك أصدره، اليوم الأحد، ممثلو جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، فقد قُتل نحو 170 مدنياً، من بينهم 21 طفلاً، في جمهورية لوغانسك الشعبية العام الماضي بسبب قصف القوات الأوكرانية.وقال البيان الذي نشر على موقع التواصل االجتماعي "تلغرام": "أودى عدوان التشكيلات المسلحة لأوكرانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه (2022) بحياة 624 مدنيا، من بينهم 50 طفلا".وأشار البيان إلى أن أوكرانيا قصفت أراضي الجمهورية 1353 مرة باستخدام أسلحة ثقيلة، مضيفًا أنه تم إطلاق أكثر من 11 ألف قطعة ذخيرة من بينها 609 صواريخ هيمارس وأكثر من 200 قذيفة من عيار 155 ملم.وبحسب البيان، تضرر أكثر من 3600 منزل في 84 مستوطنة و413 منشأة بنية تحتية مدنية بسبب الغارات.طالع أيضا: لوغانسك: مقتل اثنين من المدنيين خلال قصف قوات أوكرانيا لأراضي الجمهورية الشعبية
https://sputnikarabic.ae/20220620/سفير-لوغانسك-في-موسكو-قصف-أوكرانيا-المتواصل-يعرقل-خروج-السكان-من-معمل-أزوت-1063942991.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, العالم
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, العالم
إحصاء: قتلى الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك في 2022 قرابة 170 شخصا
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أكد إحصاء رسمي أن الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك قتلت ما يقرب من 170 شخصًا في عام 2022.
لوغانسك- سبوتنيك. ووفق بيان مشترك أصدره، اليوم الأحد، ممثلو جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، فقد قُتل نحو 170 مدنياً، من بينهم 21 طفلاً، في جمهورية لوغانسك الشعبية
العام الماضي بسبب قصف القوات الأوكرانية.
وقال البيان الذي نشر على موقع التواصل االجتماعي "تلغرام": "أودى عدوان التشكيلات المسلحة لأوكرانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه (2022) بحياة 624 مدنيا، من بينهم 50 طفلا".
وتابع: "ونتيجة للقصف، لقي 169 شخصا مصرعهم وأصيب 455 بجروح، توفي منهم 21 طفلا وجرح 29".
وأشار البيان إلى أن أوكرانيا قصفت أراضي الجمهورية 1353 مرة باستخدام أسلحة ثقيلة، مضيفًا أنه تم إطلاق أكثر من 11 ألف قطعة ذخيرة من بينها 609 صواريخ هيمارس
وأكثر من 200 قذيفة من عيار 155 ملم.
وبحسب البيان، تضرر أكثر من 3600 منزل في 84 مستوطنة و413 منشأة بنية تحتية مدنية بسبب الغارات.