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https://sputnikarabic.ae/20230101/إحصاء-قتلى-الهجمات-الصاروخية-الأوكرانية-على-لوغانسك-في-2022-قرابة-170-شخصا-1071819269.html
إحصاء: قتلى الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك في 2022 قرابة 170 شخصا
إحصاء: قتلى الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك في 2022 قرابة 170 شخصا
أكد إحصاء رسمي أن الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك قتلت ما يقرب من 170 شخصًا في عام 2022. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:54+0000
2023-01-01T12:54+0000
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
العالم
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لوغانسك- سبوتنيك. ووفق بيان مشترك أصدره، اليوم الأحد، ممثلو جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، فقد قُتل نحو 170 مدنياً، من بينهم 21 طفلاً، في جمهورية لوغانسك الشعبية العام الماضي بسبب قصف القوات الأوكرانية.وقال البيان الذي نشر على موقع التواصل االجتماعي "تلغرام": "أودى عدوان التشكيلات المسلحة لأوكرانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه (2022) بحياة 624 مدنيا، من بينهم 50 طفلا".وأشار البيان إلى أن أوكرانيا قصفت أراضي الجمهورية 1353 مرة باستخدام أسلحة ثقيلة، مضيفًا أنه تم إطلاق أكثر من 11 ألف قطعة ذخيرة من بينها 609 صواريخ هيمارس وأكثر من 200 قذيفة من عيار 155 ملم.وبحسب البيان، تضرر أكثر من 3600 منزل في 84 مستوطنة و413 منشأة بنية تحتية مدنية بسبب الغارات.طالع أيضا: لوغانسك: مقتل اثنين من المدنيين خلال قصف قوات أوكرانيا لأراضي الجمهورية الشعبية
https://sputnikarabic.ae/20220620/سفير-لوغانسك-في-موسكو-قصف-أوكرانيا-المتواصل-يعرقل-خروج-السكان-من-معمل-أزوت-1063942991.html
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أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, العالم
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, العالم

إحصاء: قتلى الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك في 2022 قرابة 170 شخصا

12:54 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022
عواقب قصف قوات الجيش الأوكراني قرية فرونزي في جمهورية لوغانسك الشعبية، 12 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أكد إحصاء رسمي أن الهجمات الصاروخية الأوكرانية على لوغانسك قتلت ما يقرب من 170 شخصًا في عام 2022.
لوغانسك- سبوتنيك. ووفق بيان مشترك أصدره، اليوم الأحد، ممثلو جمهورية لوغانسك في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، فقد قُتل نحو 170 مدنياً، من بينهم 21 طفلاً، في جمهورية لوغانسك الشعبية العام الماضي بسبب قصف القوات الأوكرانية.
مدينة روبيجنويه تعود إلى الحياة السلمية بعد تحريرها من القوميين المتطرفين، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
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سفير لوغانسك في موسكو: قصف أوكرانيا المتواصل يعرقل خروج السكان من معمل "أزوت"
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وقال البيان الذي نشر على موقع التواصل االجتماعي "تلغرام": "أودى عدوان التشكيلات المسلحة لأوكرانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه (2022) بحياة 624 مدنيا، من بينهم 50 طفلا".

وتابع: "ونتيجة للقصف، لقي 169 شخصا مصرعهم وأصيب 455 بجروح، توفي منهم 21 طفلا وجرح 29".

وأشار البيان إلى أن أوكرانيا قصفت أراضي الجمهورية 1353 مرة باستخدام أسلحة ثقيلة، مضيفًا أنه تم إطلاق أكثر من 11 ألف قطعة ذخيرة من بينها 609 صواريخ هيمارس وأكثر من 200 قذيفة من عيار 155 ملم.
وبحسب البيان، تضرر أكثر من 3600 منزل في 84 مستوطنة و413 منشأة بنية تحتية مدنية بسبب الغارات.
طالع أيضا: لوغانسك: مقتل اثنين من المدنيين خلال قصف قوات أوكرانيا لأراضي الجمهورية الشعبية
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