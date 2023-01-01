https://sputnikarabic.ae/20230101/إسلامي-الأعداء-حاولوا-تدمير-إيران-وسوريا-وقائد-الثورة-الإسلامية-دمر-مؤامرتهم-1071824718.html
إسلامي: الأعداء حاولوا تدمير إيران وسوريا وقائد الثورة الإسلامية دمر مؤامرتهم
إسلامي: الأعداء حاولوا تدمير إيران وسوريا وقائد الثورة الإسلامية دمر مؤامرتهم
قال نائب رئيس الجمهورية الإيراني، محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن "الأعداء حاولوا تدمير سوريا بمساعدة الأشرار حول العالم وتنفيذ نفس الخطة مع إيران". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T14:53+0000
2023-01-01T14:53+0000
2023-01-01T14:53+0000
أخبار إيران
العالم
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وتابع نائب الرئيس حسب وكالة إرنا الإيرانية، أن قائد الثورة الإسلامية دمر مؤامرة "الأعداء" بمساعدة من اللواء قاسم سليماني.واعتبر إسلامي أن خطاب سليماني حول أنه لن يكون هناك أي وجود لتنظيم داعش (منظمة إرهابية محطورة في روسيا) كان أحد نتائجه هو اغتياله.أعلن رئيس لجنة خاصة في إيران، مكلفة بمتابعة قضية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في المحاكم المحلية والدولية، أن لائحة الاتهام لمحاكمة المشتبه بهم المتورطين في مقتله، باتت جاهزة تقريبا.وقال عباس علي قدخدعي، أمس السبت، إن إيران ومؤسسات مختلفة في البلاد، بما في ذلك وزارة الخارجية والنظام القضائي في البلاد، اتخذت بعض الإجراءات الجيدة لمحاكمة قتلة سليماني، وفقا لوكالة (إيرنا) الإيرانية.وأضاف كادخدائي أن القضاة والمدعين الإيرانيين يتابعون سير القضية، من أجل مساعدتها في الوصول إلى نتيجة قانونية مقبولة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/19/1054546000_62:0:1022:720_1920x0_80_0_0_bbe6cd92ede36a922d64b0f96ee5261e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, العالم
إسلامي: الأعداء حاولوا تدمير إيران وسوريا وقائد الثورة الإسلامية دمر مؤامرتهم
تابعنا عبر
قال نائب رئيس الجمهورية الإيراني، محمد إسلامي، اليوم الأحد، إن "الأعداء حاولوا تدمير سوريا بمساعدة الأشرار حول العالم وتنفيذ نفس الخطة مع إيران".
وتابع نائب الرئيس حسب وكالة إرنا الإيرانية، أن قائد الثورة الإسلامية دمر مؤامرة "الأعداء" بمساعدة من اللواء قاسم سليماني.
واعتبر إسلامي أن خطاب سليماني حول أنه لن يكون هناك أي وجود لتنظيم داعش (منظمة إرهابية محطورة في روسيا) كان أحد نتائجه هو اغتياله.
أعلن رئيس لجنة خاصة في إيران
، مكلفة بمتابعة قضية اغتيال قائد فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في المحاكم المحلية والدولية، أن لائحة الاتهام لمحاكمة المشتبه بهم المتورطين في مقتله، باتت جاهزة تقريبا.
وقال عباس علي قدخدعي، أمس السبت، إن إيران ومؤسسات مختلفة في البلاد، بما في ذلك وزارة الخارجية والنظام القضائي في البلاد، اتخذت بعض الإجراءات الجيدة لمحاكمة قتلة سليماني، وفقا لوكالة
(إيرنا) الإيرانية.
وأضاف كادخدائي أن القضاة والمدعين الإيرانيين يتابعون سير القضية، من أجل مساعدتها في الوصول إلى نتيجة قانونية مقبولة.