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إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية خلال احتفالات العام الجديد
إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية خلال احتفالات العام الجديد
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن طائرتين من طراز "إيرباص321" متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تضررتا جراء إطلاق نار عشوائي أثناء... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:50+0000
2023-01-01T10:50+0000
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وذكر موقع قناة "الجديد"، أن الطائرتين تابعتين لشركة طيران الشرق الأوسط.وقد تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل عن وقوع أي خسائر.يذكر أنه قبل أسابيع، أصيبت طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت آتية من الأردن إلى العاصمة اللبنانية بيروت ‏برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات‎.‎
https://sputnikarabic.ae/20221112/مطار-بيروت-والرصاص-العشوائي--حكاية-إبريق-الزيت-1070095768.html
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لبنان, العالم العربي
لبنان, العالم العربي

إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية خلال احتفالات العام الجديد

10:50 GMT 01.01.2023
© AFP 2022 / Joseph Eidمطار بيروت الدولي على أطراف المدينة
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AFP 2022 / Joseph Eid
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن طائرتين من طراز "إيرباص321" متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تضررتا جراء إطلاق نار عشوائي أثناء احتفالات العام الجديد.
وذكر موقع قناة "الجديد"، أن الطائرتين تابعتين لشركة طيران الشرق الأوسط.
وقد تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.
فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل عن وقوع أي خسائر.
مطار بيروت الدولي على أطراف المدينة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2022
مطار بيروت والرصاص العشوائي .. حكاية إبريق الزيت
12 نوفمبر 2022, 16:20 GMT
يذكر أنه قبل أسابيع، أصيبت طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت آتية من الأردن إلى العاصمة اللبنانية بيروت ‏برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات‎.‎
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