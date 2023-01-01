https://sputnikarabic.ae/20230101/إصابة-طائرتين-في-مطار-بيروت-بطلقات-نار-عشوائية-خلال-احتفالات-العام-الجديد-1071815752.html
إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية خلال احتفالات العام الجديد
إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية خلال احتفالات العام الجديد
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن طائرتين من طراز "إيرباص321" متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تضررتا جراء إطلاق نار عشوائي أثناء... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T10:50+0000
2023-01-01T10:50+0000
2023-01-01T10:50+0000
لبنان
العالم العربي
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وذكر موقع قناة "الجديد"، أن الطائرتين تابعتين لشركة طيران الشرق الأوسط.وقد تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل عن وقوع أي خسائر.يذكر أنه قبل أسابيع، أصيبت طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت آتية من الأردن إلى العاصمة اللبنانية بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20221112/مطار-بيروت-والرصاص-العشوائي--حكاية-إبريق-الزيت-1070095768.html
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لبنان, العالم العربي
إصابة طائرتين في مطار بيروت بطلقات نار عشوائية خلال احتفالات العام الجديد
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن طائرتين من طراز "إيرباص321" متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت تضررتا جراء إطلاق نار عشوائي أثناء احتفالات العام الجديد.
وذكر
موقع قناة "الجديد"، أن الطائرتين تابعتين لشركة طيران الشرق الأوسط.
وقد تم سحبهما إلى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.
فيما لم ترد حتى الآن تفاصيل عن وقوع أي خسائر.
12 نوفمبر 2022, 16:20 GMT
يذكر أنه قبل أسابيع، أصيبت طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت آتية من الأردن إلى العاصمة اللبنانية بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات.