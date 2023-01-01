https://sputnikarabic.ae/20230101/إصابة-180-شخصا-في-إيطاليا-بسبب-الألعاب-النارية-خلال-احتفالات-رأس-السنة--1071826679.html
إصابة 180 شخصا في إيطاليا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة
إصابة 180 شخصا في إيطاليا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة
قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن 180 شخصا أصيبوا، 48 منهم لا يزالون في المستشفى، وذلك خلال احتفالات ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T16:02+0000
2023-01-01T16:02+0000
2023-01-01T16:02+0000
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سبوتنيك. وبلغت حصيلة مصابي الألعاب النارية في العام الماضي 124 مصابا، كما ارتفع عدد المصابين من القُصّر جراء الألعاب النارية من 20 العام الماضي إلى 50.يشار إلى أن عددا من الحوادث الخطيرة وقعت في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث عادة ما تكون الاحتفالات أكبر حجما، من بين ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في بلدة تارانو فقد يده عندما انفجرت مفرقعة نارية.وفي مدينة ليتشي، نُقل رجل يبلغ من العمر 80 عاما إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد انفجار مفرقعة نارية بالقرب من رأسه مما تسبب في حدوث نزيف، فوي نابولي، المدينة المعروفة بعروض الألعاب النارية الملونة، أصيب 16 شخصا، من بينهم طفلان بجروح في العين.يذكر أن رجال الإطفاء الإيطاليين استجابوا في احتفالات العام الجديد لـ 646 بلاغا لحوادث حرائق ناجمة عن الاحتفالات الصاخبة، مقارنة بـ 558 العام الماضي، كما ألقى رجال الأمن القبض على 35 شخصا لارتكابهم انتهاكات متنوعة.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, إيطاليا
أخبار العالم الآن, إيطاليا
إصابة 180 شخصا في إيطاليا بسبب الألعاب النارية خلال احتفالات رأس السنة
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قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن 180 شخصا أصيبوا، 48 منهم لا يزالون في المستشفى، وذلك خلال احتفالات ليلة رأس السنة بسبب الألعاب النارية.
سبوتنيك. وبلغت حصيلة مصابي الألعاب النارية في العام الماضي 124 مصابا، كما ارتفع عدد المصابين من القُصّر جراء الألعاب النارية من 20 العام الماضي إلى 50.
يشار إلى أن عددا من الحوادث الخطيرة وقعت في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث عادة ما تكون الاحتفالات أكبر حجما، من بين ذلك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات في بلدة تارانو فقد يده عندما انفجرت مفرقعة نارية.
وفي مدينة ليتشي، نُقل رجل يبلغ من العمر 80 عاما إلى المستشفى في حالة خطيرة بعد انفجار مفرقعة نارية بالقرب من رأسه مما تسبب في حدوث نزيف، فوي نابولي، المدينة المعروفة بعروض الألعاب النارية الملونة، أصيب 16 شخصا، من بينهم طفلان بجروح في العين.
يذكر أن رجال الإطفاء الإيطاليين استجابوا في احتفالات العام الجديد
لـ 646 بلاغا لحوادث حرائق ناجمة عن الاحتفالات الصاخبة، مقارنة بـ 558 العام الماضي، كما ألقى رجال الأمن القبض على 35 شخصا لارتكابهم انتهاكات متنوعة.