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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/إصابة-3-أشخاص-في-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-1071808448.html
إصابة 3 أشخاص في القصف الأوكراني على دونيتسك
إصابة 3 أشخاص في القصف الأوكراني على دونيتسك
أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، اليوم الأحد، خلال القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T04:52+0000
2023-01-01T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، على تلغرام، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية.أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف.وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز "هيمارس" على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي في المدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي".كان ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فلاديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس السبت.على الجانب الآخر، لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في مستشفى في مدينة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، جراء القصف الأوكراني.وأشارت نائبة كبير أطباء المستشفى، تاتيانا كوفاليفا، لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن أنه يتم إزالة الأنقاض، لذا قد يستمر هذا العدد في الارتفاع".
https://sputnikarabic.ae/20230101/انفجارات-وسط-دونيتسك-وأوكرانيا-تطلق-25-صاروخا-على-المدينة-1071805304.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

إصابة 3 أشخاص في القصف الأوكراني على دونيتسك

04:52 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 04:59 GMT 01.01.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
/
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أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر، اليوم الأحد، خلال القصف الأوكراني على جمهورية دونيتسك.
وقال عمدة دونيتسك، أليكسي كوليمزين، على تلغرام، إن ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الأحد، أن عدة انفجارات دوت وسط جمهورية دونيتسك بسبب قصف أوكراني عنيف.
وقالت بعثة جمهورية دونيتسك إلى المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية أطلقت 25 صاروخًا من طراز "هيمارس" على منطقتي كييف وفوروشيلوفسكي في المدينة في الساعة 4.00 بالتوقيت المحلي".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انفجارات وسط دونيتسك... وأوكرانيا تطلق 25 صاروخا على المدينة
01:16 GMT
كان ثلاثة مدنيين أصيبوا في قصف القوات الأوكرانية لمدينة فلاديميريفكا، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أمس السبت.
على الجانب الآخر، لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في مستشفى في مدينة بيرفومايسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، جراء القصف الأوكراني.
وأشارت نائبة كبير أطباء المستشفى، تاتيانا كوفاليفا، لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن أنه يتم إزالة الأنقاض، لذا قد يستمر هذا العدد في الارتفاع".
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