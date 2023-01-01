عربي
https://sputnikarabic.ae/20230101/إصابة-3-ضباط-شرطة-إثر-هجوم-بساطور-قرب-تايمز-سكوير-في-نيويورك-فيديو-1071818716.html
إصابة 3 ضباط شرطة إثر هجوم بساطور قرب تايمز سكوير في نيويورك... فيديو
إصابة 3 ضباط شرطة إثر هجوم بساطور قرب تايمز سكوير في نيويورك... فيديو
أصيب ثلاثة من ضباط شرطة نيويورك في هجوم بسلاح أبيض "ساطور" بالقرب من تايمز سكوير، وذلك ليلة الاحتفالات بالعام الجديد. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T12:32+0000
2023-01-01T12:32+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102759/78/1027597808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5b23bdca660eedd9b8767b629f50c22b.jpg
وحسب موقع "abc news"، قالت السلطات إنه "خلال الاحتفال بحلول العام الجديد، مساء السبت، في نيويورك، هاجم مراهق كان يحمل سلاحا أبيض 3 من عناصر الشرطة".ووفقا للسلطات، وقع الحادث بعد الساعة 10 مساء بقليل، خارج المنطقة الآمنة التي أقيمت لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.وأشارت إلى أن أحد الضباط تمكن من إطلاق النار على الشاب وأصابه في كتفه، ليتم اعتقاله.وتم نقل الضباط المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة.بدورها، قامت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق "للتأكد من طبيعة الهجوم". ووفقا للتحقيقات الأولية، يرجح أن المهاجم كان يتصرف بمفرده.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102759/78/1027597808_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6b8946645b457b22b23bc7626011a179.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إصابة 3 ضباط شرطة إثر هجوم بساطور قرب تايمز سكوير في نيويورك... فيديو

12:32 GMT 01.01.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورمدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية
مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصيب ثلاثة من ضباط شرطة نيويورك في هجوم بسلاح أبيض "ساطور" بالقرب من تايمز سكوير، وذلك ليلة الاحتفالات بالعام الجديد.
وحسب موقع "abc news"، قالت السلطات إنه "خلال الاحتفال بحلول العام الجديد، مساء السبت، في نيويورك، هاجم مراهق كان يحمل سلاحا أبيض 3 من عناصر الشرطة".
ووفقا للسلطات، وقع الحادث بعد الساعة 10 مساء بقليل، خارج المنطقة الآمنة التي أقيمت لاحتفالات ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضافت أن "مراهقا يبلغ من العمر 19 عاما اقترب من ضابط وحاول ضربه على رأسه بساطور، ثم قام بمهاجمة ضابطين آخرين وأصابهما في الرأس".

وأشارت إلى أن أحد الضباط تمكن من إطلاق النار على الشاب وأصابه في كتفه، ليتم اعتقاله.
وتم نقل الضباط المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة.
بدورها، قامت قوة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بفتح تحقيق "للتأكد من طبيعة الهجوم". ووفقا للتحقيقات الأولية، يرجح أن المهاجم كان يتصرف بمفرده.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала