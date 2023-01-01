https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلام-أوكراني-انفجارات-في-العاصمة-كييف-ودنيبروبيتروفسك-1071837053.html

إعلام أوكراني: انفجارات في العاصمة كييف ودنيبروبيتروفسك

إعلام أوكراني: انفجارات في العاصمة كييف ودنيبروبيتروفسك

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بوقوع انفجارات في العاصمةكييف ومدينة دنيبروبيتروفسك. 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T22:51+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف .كما شملت التحذيرات كل من "سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.في وقت سابق اليوم، حذ عمدة كييف من هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة والجزء الشرقي من أوكرانيا.كانت وزراة الدفاع الروسية أعلنت اليوم، تدمير مرافق المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا المختص بتصنيع طائرات مسيرة هجومية لتنفيذ هجمات إرهابية في الأراضي الروسية، علاوة على تدمير مستودعات ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية المسيرة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 350 مسلحًا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيهه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-معظم-مناطق-أوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071836666.html

https://sputnikarabic.ae/20230101/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1071818387.html

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