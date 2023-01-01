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إعلام أوكراني: انفجارات في العاصمة كييف ودنيبروبيتروفسك
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلام-أوكراني-انفجارات-في-العاصمة-كييف-ودنيبروبيتروفسك-1071837053.html
إعلام أوكراني: انفجارات في العاصمة كييف ودنيبروبيتروفسك
إعلام أوكراني: انفجارات في العاصمة كييف ودنيبروبيتروفسك
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بوقوع انفجارات في العاصمةكييف ومدينة دنيبروبيتروفسك. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T22:51+0000
2023-01-01T22:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف .كما شملت التحذيرات كل من "سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.في وقت سابق اليوم، حذ عمدة كييف من هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة والجزء الشرقي من أوكرانيا.كانت وزراة الدفاع الروسية أعلنت اليوم، تدمير مرافق المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا المختص بتصنيع طائرات مسيرة هجومية لتنفيذ هجمات إرهابية في الأراضي الروسية، علاوة على تدمير مستودعات ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية المسيرة.وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 350 مسلحًا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيهه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-معظم-مناطق-أوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071836666.html
https://sputnikarabic.ae/20230101/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-على-محور-دونيتسك-1071818387.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلام أوكراني: انفجارات في العاصمة كييف ودنيبروبيتروفسك

22:51 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 01.01.2023)
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، بوقوع انفجارات في العاصمةكييف ومدينة دنيبروبيتروفسك.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف .
كما شملت التحذيرات كل من "سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف
22:12 GMT
في وقت سابق اليوم، حذ عمدة كييف من هجمات بطائرات مسيرة على العاصمة والجزء الشرقي من أوكرانيا.
كانت وزراة الدفاع الروسية أعلنت اليوم، تدمير مرافق المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا المختص بتصنيع طائرات مسيرة هجومية لتنفيذ هجمات إرهابية في الأراضي الروسية، علاوة على تدمير مستودعات ومواقع إطلاق الطائرات الأوكرانية المسيرة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل نحو 350 مسلحًا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عدة مناطق نتيجة للعمليات القتالية.
كما أعلنت الدفاع الروسية أنه "تم تدمير 15 طائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومناطق زابوروجيه وخيرسون وبيلغورود وميكولايف". مشيرةً إلى إسقاط مروحية من طراز مي-8 بجمهورية دونيتسك واعتراض 7 صواريخ هايمارس بجمهورية لوغانسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو خلال الاحتفال بعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تدمير خط إنتاج طائرات أوكرانية مسيرة مكرس لمهاجمة البلاد
12:07 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيهه إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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