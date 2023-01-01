https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلام-نتنياهو-يزور-الإمارات-خلال-أيام-لبحث-توطيد-العلاقات-بين-الدولتين-ومناقشة-القضية-الإيرانية-1071829901.html
إعلام: نتنياهو يزور الإمارات خلال أيام لبحث توطيد العلاقات بين الدولتين ومناقشة القضية الإيرانية
إعلام: نتنياهو يزور الإمارات خلال أيام لبحث توطيد العلاقات بين الدولتين ومناقشة القضية الإيرانية
يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفدا حكوميا، يزور الإمارات خلال أيام، لبحث توطيد العلاقات بين الدولتين، ومناقشة القضية الإيرانية. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T17:24+0000
2023-01-01T17:24+0000
2023-01-01T17:24+0000
إسرائيل
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بنيامين نتنياهو
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القدس- سبوتنيك. وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيغادر خلال أيام إلى الإمارات، في أول زيارة دبلوماسية له في حكومته الجديدة".وأضافت القناة أن "زوجته سارة سترافقه في الزيارة بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغبي، ووزراء آخرون في الحكومة"، مشيرة إلى أن "محور زيارته ستكون القضية الإيرانية، وتوطيد العلاقات بين إسرائيل والإمارات".وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى زيارة أبوظبي، بحسب بيان لمكتب الأخير.وقال مكتب نتنياهو: "اتصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آن نهيان برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على تشكيل حكومته".وأضاف "كرر الرئيس الإماراتي دعوته لرئيس الوزراء نتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الإثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا"، دون تحديد موعد بعينه.وكرر الرئيس الإماراتي دعوته لرئيس الوزراء نتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الإثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا.وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ابن زايد هاتف نتنياهو وهنأه بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين الجانبين.وخلال الاتصال عبر رئيس الإمارات عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالات التنموية، كما عبر عن تطلعه لدفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة.ويعتبر نتنياهو القائد الإسرائيلي الذي دفع نحو اتفاقات السلام التي وقعتها بلاده في سبتمبر/أيلول 2020 مع كل من الإمارات والبحرين، وأواخر العام ذاته مع السودان والمغرب أيضا، عندما كان رئيسا للوزراء قبل أن تطيح به ما تسمى بحكومة التغيير التي تناوب على رئاستها كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد، ولم تصمد سوى عام ونصف.والخميس الماضي، منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حكومة نتنياهو الجديدة الثقة لتشرع في أداء مهامها.
https://sputnikarabic.ae/20220916/نتنياهو-بعد-لقائه-مع-عبد-الله-بن-زايد-اتفاقات-أبراهام-بدلت-وجه-الشرق-الأوسط-بأكمله-1067833144.html
https://sputnikarabic.ae/20221231/محمد-بن-زايد-يدعو-نتنياهو-إلى-زيارة-الإمارات-1071800371.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم, بنيامين نتنياهو
إعلام: نتنياهو يزور الإمارات خلال أيام لبحث توطيد العلاقات بين الدولتين ومناقشة القضية الإيرانية
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يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفدا حكوميا، يزور الإمارات خلال أيام، لبحث توطيد العلاقات بين الدولتين، ومناقشة القضية الإيرانية.
القدس- سبوتنيك
. وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سيغادر خلال أيام إلى الإمارات، في أول زيارة دبلوماسية له في حكومته الجديدة".
وأضافت القناة أن "زوجته سارة سترافقه في الزيارة بالإضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الجديد تساحي هنغبي، ووزراء آخرون في الحكومة"، مشيرة إلى أن "محور زيارته ستكون القضية الإيرانية، وتوطيد العلاقات بين إسرائيل والإمارات".
16 سبتمبر 2022, 13:03 GMT
وكان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى زيارة أبوظبي
، بحسب بيان لمكتب الأخير.
وقال مكتب نتنياهو: "اتصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آن نهيان برئيس الوزراء نتنياهو وهنأه على تشكيل حكومته".
وأضاف "كرر الرئيس الإماراتي دعوته لرئيس الوزراء نتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الإثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا"، دون تحديد موعد بعينه.
وكرر الرئيس الإماراتي دعوته لرئيس الوزراء نتنياهو وقرينته للقيام بزيارة رسمية إلى دولة الإمارات واتفق الإثنان على أنه سيتم القيام بذلك قريبا.
وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن ابن زايد هاتف نتنياهو وهنأه بتوليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات بين الجانبين.
وخلال الاتصال
عبر رئيس الإمارات عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالات التنموية، كما عبر عن تطلعه لدفع مسار الشراكة والسلام بين البلدين إلى الأمام لمصلحة شعبيهما والمنطقة عامة.
ويعتبر نتنياهو
القائد الإسرائيلي الذي دفع نحو اتفاقات السلام التي وقعتها بلاده في سبتمبر/أيلول 2020 مع كل من الإمارات والبحرين، وأواخر العام ذاته مع السودان والمغرب أيضا، عندما كان رئيسا للوزراء قبل أن تطيح به ما تسمى بحكومة التغيير التي تناوب على رئاستها كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد، ولم تصمد سوى عام ونصف.
والخميس الماضي، منح الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي حكومة نتنياهو الجديدة الثقة لتشرع في أداء مهامها.