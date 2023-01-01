https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-معظم-مناطق-أوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071836666.html
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T22:12+0000
2023-01-01T22:12+0000
2023-01-01T22:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف .كما شملت التحذيرات كل من "سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف
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أعلنت السلطات الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف .
كما شملت التحذيرات كل من "سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.