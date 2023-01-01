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إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230101/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-معظم-مناطق-أوكرانيا-والعاصمة-كييف-1071836666.html
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف
إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T22:12+0000
2023-01-01T22:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف .كما شملت التحذيرات كل من "سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا والعاصمة كييف

22:12 GMT 01.01.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
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يتبع
أعلنت السلطات الأوكرانية، ليل الأحد/الاثنين، حالة التأهب الجوي في معظم مناطق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، صدرت تحذيرات من الغارات في العاصمة كييف .
كما شملت التحذيرات كل من "سومي، بولتافا، تشيركاسي، خاركوف، كيروفوغراد، نيكولاييف ودنيبروبيتروفسك.
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