https://sputnikarabic.ae/20230101/إيران-تتهم-أمريكا-والغرب-بوضع-العراقيل-أمام-متابعة-موضوع-اغتيال-قاسم-سليماني-1071827527.html
إيران تتهم أمريكا والغرب بوضع العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قاسم سليماني
إيران تتهم أمريكا والغرب بوضع العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قاسم سليماني
اتهمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، "أمريكا والغرب بوضع العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني". 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T16:11+0000
2023-01-01T16:11+0000
2023-01-01T16:11+0000
أخبار إيران
إيران
مقتل قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104128/01/1041280183_0:0:4110:2313_1920x0_80_0_0_5471c9eabc656239791f9865f5e233c0.jpg
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "أمريكا والغرب يضعون العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قاسم سليماني"، مؤكدا أن "طهران أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطون بعملية الاغتيال في قائمتها السوداء".وأضاف عبد اللهيان، أن "الأمريكيين طلبوا في إحدى جولات مفاوضات فيينا إخراج المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء من القائمة"يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104128/01/1041280183_128:0:3788:2745_1920x0_80_0_0_cea89f2eb572ebdc02251a8c6e4b62ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, إيران, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار إيران, إيران, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران تتهم أمريكا والغرب بوضع العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قاسم سليماني
تابعنا عبر
اتهمت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، "أمريكا والغرب بوضع العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني".
وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن "أمريكا والغرب يضعون العراقيل أمام متابعة موضوع اغتيال قاسم سليماني"، مؤكدا أن "طهران أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطون بعملية الاغتيال في قائمتها السوداء".
وأضاف عبد اللهيان، أن "الأمريكيين طلبوا في إحدى جولات مفاوضات فيينا إخراج المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء من القائمة"
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، قاسم سليماني الذي كان معه أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي في العراق، بعد وقت قصير من مغادرتهم المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون
)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.