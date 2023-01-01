https://sputnikarabic.ae/20230101/الاستخبارات-الألمانية-تحذر-آلاف-المهاجرين-من-أصول-إيرانية-من-أن-جهات-حكومية-تبحث-عنهم-1071831392.html

الاستخبارات الألمانية تحذر آلاف المهاجرين من أصول إيرانية من أن جهات حكومية تبحث عنهم

الاستخبارات الألمانية تحذر آلاف المهاجرين من أصول إيرانية من أن جهات حكومية تبحث عنهم

حذرت الوكالة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا مما قال إنه خطر على أكثر من 200 ألف شخص ينحدرون من أصول إيرانية مهاجرين إلى ألمانيا. 01.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-01T18:30+0000

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وقال رئيس الوكالة الاتحادية لحماية الدستور توماس هالدنفانغ إن هناك كثير من الأشخاص بين أكثر من 200 ألف شخص ينحدرون من أصول إيرانية مهاجرة بألمانيا، لديهم موقف منتقد لنظام الحكم بإيران، مشيرا إلى أنه تمت ملاحظة، منذ سنوات، أن أعضاء هيئات حكومية إيرانية لديهم "اهتمام بالبحث عن هؤلاء الأشخاص".وأشار هالدنفانغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إلى أنه "يتم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص ويتعين عليهم توقع المرور بعواقب وخيمة عند السفر إلى إيران".وأكد أن أنه "إذا كان لديهم أقارب أو أصدقاء في إيران، يمكن أن يتم توجيه القمع ضد هؤلاء الأشخاص".ولفت إلى أن "مثل هذا الشيء حدث بالفعل، وخاصة الآن في ظل الوضع الراهن في الوقت الذي تشهد به إيران احتجاجات حاشدة، نرى أمورا مشابهة".وشدد المسؤول الاستخباراتي على أنه يجب توخي الحذر فيما يتعلق بأنشطة وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "السلطات الأمنية الألمانية لاحظت على سبيل المثال أن الأجهزة الإيرانية مهتمة بمعرفة هوية المشاركين في مظاهرة التضامن الكبيرة مع الاحتجاجات في إيران التي ضمت 80 ألف مشارك في برلين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي".وأكد رئيس الاستخبارات الداخلية الألمانية أن "هؤلاء المشاركين في الاحتجاجات تم التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لهم"، مرجحا أن يكون "المشاركين في مثل هذه المظاهرات التقطوا صورا ومقاطع فيديو لبعضهم البعض ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.. وسهل هذا بالطبع على الأجهزة الإيرانية عمليات تحديد الهوية".والشهر الماضي أعلنت قوات الأمن الإيرانية، "إحباط شبكة عملاء للخارج مكونة من 12 عنصرا في محافظة مركزي وسط البلاد".وقالت العلاقات العامة لفيلق القدس، "الشبكة العميلة كانت تدار من قبل معادين للثورة الإسلامية مقيمين في ألمانيا وهولندا"، مؤكدة أنها "كانت تخطط للقيام بعمليات تخريبية عبر حيازة أسلحة حربية بهدف زعزعة أمن البلاد"

https://sputnikarabic.ae/20221223/ألمانيا-تعلق-برامج-تجارية-مع-إيران-لخطورة-الوضع-في-البلاد-1071535536.html

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