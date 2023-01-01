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الجيش المصري يعين متحدثا رسميا جديدا باسمه
الجيش المصري يعين متحدثا رسميا جديدا باسمه
أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تعيين متحدث جديد باسمها خلفا للمتحدث السابق في ظل التنقلات المعتادة بين ضباط الجيش المصري. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T09:05+0000
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ووفق بيان نشره الحساب الرسمي للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.تعيين مهدي جاء خلفاً للمتحدث الرسمي السابق العقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ غريب، وذلك فى إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة.
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أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي

الجيش المصري يعين متحدثا رسميا جديدا باسمه

09:05 GMT 01.01.2023
© AP Photo / Petros Karadjiasوزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© AP Photo / Petros Karadjias
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أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تعيين متحدث جديد باسمها خلفا للمتحدث السابق في ظل التنقلات المعتادة بين ضباط الجيش المصري.
ووفق بيان نشره الحساب الرسمي للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.
تعيين مهدي جاء خلفاً للمتحدث الرسمي السابق العقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ غريب، وذلك فى إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة.
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