https://sputnikarabic.ae/20230101/الجيش-المصري-يعين-متحدثا-رسميا-جديدا-باسمه-1071813291.html
الجيش المصري يعين متحدثا رسميا جديدا باسمه
الجيش المصري يعين متحدثا رسميا جديدا باسمه
أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تعيين متحدث جديد باسمها خلفا للمتحدث السابق في ظل التنقلات المعتادة بين ضباط الجيش المصري. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T09:05+0000
2023-01-01T09:05+0000
2023-01-01T09:05+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104296/94/1042969454_0:140:2704:1661_1920x0_80_0_0_fa28701db41afd092d0ac93bf8b7fd59.jpg
ووفق بيان نشره الحساب الرسمي للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.تعيين مهدي جاء خلفاً للمتحدث الرسمي السابق العقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ غريب، وذلك فى إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104296/94/1042969454_152:0:2552:1800_1920x0_80_0_0_f936cb97e6b28984e2854e407684847a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار مصر الآن, العالم العربي
الجيش المصري يعين متحدثا رسميا جديدا باسمه
تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة المصرية عن تعيين متحدث جديد باسمها خلفا للمتحدث السابق في ظل التنقلات المعتادة بين ضباط الجيش المصري.
ووفق بيان نشره الحساب الرسمي للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية
على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين العقيد إسلام مهدي سعيد بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.
تعيين مهدي جاء خلفاً للمتحدث الرسمي
السابق العقيد أركان حرب، غريب عبد الحافظ غريب، وذلك فى إطار نشرة التنقلات لضباط القوات المسلحة.