https://sputnikarabic.ae/20230101/الخارجية-الإماراتية-ندعم-كل-ما-تتخذه-الحكومة-المصرية-من-إجراءات-لحماية-أمنها-وسيادتها-1071809479.html
الخارجية الإماراتية: ندعم كل ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها
الخارجية الإماراتية: ندعم كل ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تدعم أي إجراء تتخذه الحكومة المصرية من أجل حماية أمنها وسيادتها، شاجبةً الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى نقاط التفتيش... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T06:32+0000
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ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط تفتيش الأمن المصري في مدينة الإسماعيلية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".وأبدت الوزارة "دعم وتأييد دولة الإمارات الكاملين لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب".وأعرب بيان الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".وكان إرهابيون قد هاجموا، مساء الجمعة الماضية، كمينًا للشرطة في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس شمال شرقي مصر، وجرت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن هناك، بحسب وسائل إعلام مصرية.ونشرت وسائل إعلام مصرية صورا قالت إنها لأحد الإرهابيين الذين هاجموا كمين الشرطة المصرية، بعد أن قتلته قوة الكمين خلال الاشتباكات التي جرت بينهم.طالع أيضا: أهمها التنسيق السياسي... مصر والإمارات تؤكدان "قوة العلاقات الثنائية"
https://sputnikarabic.ae/20221230/الأمن-المصري-يشتبك-مع-إرهابيين-هاجموا-كمينا-للشرطة-في-الإسماعيلية-1071779620.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الخارجية الإماراتية: ندعم كل ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها
06:32 GMT 01.01.2023 (تم التحديث: 06:33 GMT 01.01.2023) تابعنا عبر
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تدعم أي إجراء تتخذه الحكومة المصرية من أجل حماية أمنها وسيادتها، شاجبةً الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى نقاط التفتيش في مدينة الإسماعيلية المصرية.
ووفق بيان نشرته
وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط تفتيش الأمن المصري في مدينة الإسماعيلية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
30 ديسمبر 2022, 21:38 GMT
وأبدت الوزارة "دعم وتأييد دولة الإمارات الكاملين لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لحماية سيادتها وأمنها، ولمواجهة الإرهاب".
وقال البيان: "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".
وأعرب بيان الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لجمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وكان إرهابيون قد هاجموا، مساء الجمعة الماضية، كمينًا للشرطة
في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس شمال شرقي مصر، وجرت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن هناك، بحسب وسائل إعلام مصرية.
ونشرت وسائل إعلام مصرية صورا قالت إنها لأحد الإرهابيين الذين هاجموا كمين الشرطة المصرية، بعد أن قتلته قوة الكمين خلال الاشتباكات التي جرت بينهم.