https://sputnikarabic.ae/20230101/الرئيس-البرازيلي-المنتخب-يتلقى-دعوة-من-نظيره-الروسي-لزيارة-موسكو-1071829477.html
الرئيس البرازيلي المنتخب يتلقى دعوة من نظيره الروسي لزيارة موسكو
الرئيس البرازيلي المنتخب يتلقى دعوة من نظيره الروسي لزيارة موسكو
نقلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش مشاركتها في... 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T17:19+0000
2023-01-01T17:19+0000
2023-01-01T17:19+0000
روسيا
أخبار البرازيل
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برازيليا- سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو "سلمت رسالة كتابية من الرئيس الروسي إلى رئيس البرازيل المحترم، وأكدت أننا ننتظر زيارته إلى موسكو في أقرب وقت يسمح جدول أعماله به".وقالت ماتفيينكو أنه "من المهم للغاية أن يكون لكل من روسيا والبرازيل نفس الرؤية لعالم المستقبل، عالم متعدد الأقطاب وعادل، وبالتالي لدينا فرص كثيرة لإقامة تعاون".وأكدت ماتفيينكو كذلك "استعداد روسيا لتزويد البرازيل بما تحتاج إليه من أسمدة".
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روسيا, أخبار البرازيل
الرئيس البرازيلي المنتخب يتلقى دعوة من نظيره الروسي لزيارة موسكو
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نقلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش مشاركتها في حفل تنصيبه رئيسًا لبلاده اليوم الأحد، تضمنت دعوته لزيارة روسيا.
برازيليا- سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو "سلمت رسالة كتابية من الرئيس الروسي إلى رئيس البرازيل المحترم، وأكدت أننا ننتظر زيارته إلى موسكو في أقرب وقت يسمح جدول أعماله به".
أكد الرئيس البرازيلي المنتخب استعداده وتطلعه إلى تجديد العلاقات الروسية البرازيلية لجهة زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، والتعاون في المجالات العلمية والتقنية ومجالات أخرى.
30 ديسمبر 2022, 21:00 GMT
وقالت ماتفيينكو أنه "من المهم للغاية أن يكون لكل من روسيا والبرازيل نفس الرؤية لعالم المستقبل، عالم متعدد الأقطاب وعادل، وبالتالي لدينا فرص كثيرة لإقامة تعاون".
وأكدت ماتفيينكو كذلك "استعداد روسيا لتزويد البرازيل
بما تحتاج إليه من أسمدة".