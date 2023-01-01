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السعودية توزع 1100 سلة غذائية في ولاية سنار السودانية
السعودية توزع 1100 سلة غذائية في ولاية سنار السودانية
أرسلت السعودية أكثر من ألف سلة غذائية إلى ولاية سنار الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من السودان. 01.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-01T15:20+0000
2023-01-01T15:20+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع يوم الجمعة الماضي، 1100 سلة غذائية في محلية الدالي بولاية سنار السودانية، حيث استفاد منها 5.774 شخصا.وأوضحت الوكالة أن توزيع السلال الغذائية جاء في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها السعودية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.وكشفت وكالة الاستجابة للطوارئ التابعة للأمم المتحدة، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن نحو 909 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان، وهو ما يزيد بأكثر من الضعفين عن التقديرات الصادرة الشهر الماضي، حيث دمرت السيول المحاصيل والمنازل.وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في مذكرة إحاطة، أن جنوب السودان يعاني من أربع سنوات متتالية من الفيضانات، حيث أثرت الكارثة الآن على تسع ولايات من أصل عشر ولايات.
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العالم العربي, السعودية, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, السعودية, أخبار السودان اليوم

السعودية توزع 1100 سلة غذائية في ولاية سنار السودانية

15:20 GMT 01.01.2023
© Photo / CANABI CONGRESSالسيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان
السيول والامطار التي اجتاحت ولاية الجزيرة - فيضانات السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2023
© Photo / CANABI CONGRESS
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أرسلت السعودية أكثر من ألف سلة غذائية إلى ولاية سنار الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من السودان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع يوم الجمعة الماضي، 1100 سلة غذائية في محلية الدالي بولاية سنار السودانية، حيث استفاد منها 5.774 شخصا.
وأوضحت الوكالة أن توزيع السلال الغذائية جاء في إطار المساعدات الغذائية الطارئة التي تقدمها السعودية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر حاجة في جمهورية السودان.
وكشفت وكالة الاستجابة للطوارئ التابعة للأمم المتحدة، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن نحو 909 آلاف شخص تضرروا من الفيضانات في جنوب السودان، وهو ما يزيد بأكثر من الضعفين عن التقديرات الصادرة الشهر الماضي، حيث دمرت السيول المحاصيل والمنازل.
وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في مذكرة إحاطة، أن جنوب السودان يعاني من أربع سنوات متتالية من الفيضانات، حيث أثرت الكارثة الآن على تسع ولايات من أصل عشر ولايات.
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